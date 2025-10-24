Juan David Tejada aseguró que Aida Victoria tiene “problemas psicológicos”

Los nombres de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada siguen siendo tema de conversación en redes sociales tras la reciente polémica por la ruptura de su relación y la manutención del hijo que tienen en común. Ahora, el empresario aseguró que la influenciadora tiene “problemas psicológicos” y que no permitirá que dañe su imagen.

¿Por qué inició la polémica entre Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada ?

Vale la pena destacar que, aunque la pareja reveló de manera inusual que habían terminado su relación poco después de que Aida dio a luz a su pequeño hijo y que se encontraban manejando la situación bajo términos razonables, en los últimos días se han visto envueltos en una gran polémica por la manutención del bebé.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tienen fuerte rifirrafe. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Y es que Aida Victoria reveló en redes sociales que desde hace un tiempo ha venido respondiendo completamente sola por los gastos de su hijo, palabras con las que Juan David Tejada no estuvo de acuerdo y se pronunció por medio de sus redes sociales, ocasionando que la influenciadora saliera a reiterar sus palabras y a pedirle que sacara pruebas que demostraran que él sí respondía económicamente por el menor.

Ante esto, el empresario decidió publicar un audio de Aida en el que esta le hablaba sobre el dinero recaudado por varias campañas publicitarias que ella habría conseguido para demostrar que sí había dado dinero para su hijo, pero esto lo único que ocasionó fue que Aida volviera a desmentirlo.

¿Por qué Juan David Tejada asegura que Aida Victoria Merlano tiene problemas psicológicos?

Ahora tras todo lo ocurrido en las últimas horas, en la tarde de este viernes 24 de octubre Juan David Tejada compartió un extenso video en el que tocó diversos puntos sobre su relación con Aida Victoria Merlano y cuestionándola por querer “destruir” a todas las personas con las que no está de acuerdo.

Juan David Tejada emprendería acciones legales contra Aida Victoria Merlano/Canal RCN

Comentó además que Aida solía quedarse con el 50 % de las pautas que realizaban, y que él nunca ha dejado de enviarle dinero para los gastos del menor.

“¿Cómo es tan absurda, tan poco inteligente, venir a decir que yo no le doy ni un solo centavo a mi hijo, cuando eso es totalmente falso”

Así mismo, llegó a asegurar que la joven influenciadora tenía problemas psicológicos y que no era posible que todas las parejas que han estado con ella resulten ser los malos de la historia.