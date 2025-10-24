Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada aseguró que Aida Victoria tiene “problemas psicológicos”

Juan David Tejada se defendió de Aida Victoria Merlano y reveló que ella tiene supuestos problemas psicológicos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Polémica por declaración de Juan David Zapata sobre la salud mental de Aida Victoria
Juan David Zapata lanza fuerte señalamiento contra Aida Victoria y desata polémica. (Foto Canal RCN).

Los nombres de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada siguen siendo tema de conversación en redes sociales tras la reciente polémica por la ruptura de su relación y la manutención del hijo que tienen en común. Ahora, el empresario aseguró que la influenciadora tiene “problemas psicológicos” y que no permitirá que dañe su imagen.

Artículos relacionados

¿Por qué inició la polémica entre Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada ?

Vale la pena destacar que, aunque la pareja reveló de manera inusual que habían terminado su relación poco después de que Aida dio a luz a su pequeño hijo y que se encontraban manejando la situación bajo términos razonables, en los últimos días se han visto envueltos en una gran polémica por la manutención del bebé.

Reacciones a polémica de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada tienen fuerte rifirrafe. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Y es que Aida Victoria reveló en redes sociales que desde hace un tiempo ha venido respondiendo completamente sola por los gastos de su hijo, palabras con las que Juan David Tejada no estuvo de acuerdo y se pronunció por medio de sus redes sociales, ocasionando que la influenciadora saliera a reiterar sus palabras y a pedirle que sacara pruebas que demostraran que él sí respondía económicamente por el menor.

Artículos relacionados

Ante esto, el empresario decidió publicar un audio de Aida en el que esta le hablaba sobre el dinero recaudado por varias campañas publicitarias que ella habría conseguido para demostrar que sí había dado dinero para su hijo, pero esto lo único que ocasionó fue que Aida volviera a desmentirlo.

¿Por qué Juan David Tejada asegura que Aida Victoria Merlano tiene problemas psicológicos?

Ahora tras todo lo ocurrido en las últimas horas, en la tarde de este viernes 24 de octubre Juan David Tejada compartió un extenso video en el que tocó diversos puntos sobre su relación con Aida Victoria Merlano y cuestionándola por querer “destruir” a todas las personas con las que no está de acuerdo.

Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada emprendería acciones legales contra Aida Victoria Merlano/Canal RCN

Comentó además que Aida solía quedarse con el 50 % de las pautas que realizaban, y que él nunca ha dejado de enviarle dinero para los gastos del menor.

“¿Cómo es tan absurda, tan poco inteligente, venir a decir que yo no le doy ni un solo centavo a mi hijo, cuando eso es totalmente falso”

Artículos relacionados

Así mismo, llegó a asegurar que la joven influenciadora tenía problemas psicológicos y que no era posible que todas las parejas que han estado con ella resulten ser los malos de la historia.

"A mí me queda muy duro venir a pelear con una mujer que dicho por su misma familia, tiene problemas psicológicos".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio en entrevista para Super Like. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio sorprendió al presumir un beso con otro hombre

Yeferson Cossio acaparó la atención en rede sociales tras protagonizar este inesperado momento en redes sociales.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García pidió ayuda a ChatGPT en su preparación para Stream Fighters 4: "Parecía que me iba a morir"

Karina García sorprendió al contar que recurrió a ChatGPT para sobrellevar su entrenamiento en Stream Fighters 4, generando memes y elogios.

Juan David Tejada reveló por qué llamó “falsa” a Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada calificó de “falsa” a Aida Victoria Merlano y explicó la razón

Juan David Tejada explotó contra Aida Victoria y envió un mensaje a las mujeres de Colombia que se sienten inspiradas por ella.

Lo más superlike

Karol G se llevó seis premios Billboard Karol G

Karol G rompió el silencio tras llevarse seis premios Billboard: "Extrañé recibirlos contigo"

Karol G dejó curioso mensaje tras ganarse seis premios Latin Billboard y muchos lo tomaron como una indirecta a Feid.

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Hijo de Violeta Bergonzi enternece al reconocerla en la pantalla de TV en MasterChef Celebrity

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento