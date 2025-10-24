Hermana de Yina Calderón insinuó que Valdiri quería atentar contra la vida de la influenciadora

Claudia Calderón generó polémica al referirse al enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el ring de boxeo de Stream Fighters 4 al insinuar que la barranquillera quería atentar contra la vida de la influenciadora.

¿Por qué Claudia Calderón insinuó que Andrea Valdiri quería atentar contra la vida de Yina?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Claudia Calderón expresó su opinión frente al enfrentamiento deportivo entre su hermana Yina y la barranquillera Andrea Valdiri, así como toda la controversia que surgió alrededor de este encuentro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas, quienes rápidamente viralizaron el segmento en diferentes plataformas digitales, fueron las palabras de Claudia sobre las supuestas intenciones de Andrea Valdiri en contra de Yina Calderón.

La mujer manifestó que a la barranquillera se le notaba el desprecio hacia su hermana a tal punto de comparar su actitud con el virus de la rabia, que afecta principalmente a los animales no vacunados, y aseguró que sentía que quizá quería atentar contra Yina.

“Yo no sé, yo digo que esta chica venía como endemoniada, porque en su cara se veía la cosa de coger a Yina, y yo creo que era quizás acabar con la vida de ella”.

Hasta el momento, Andrea Valdiri no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Claudia Calderón, mientras que el video continúa generando reacciones y comentarios divididos en redes sociales.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters?

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 se lleví a cabo el pasado sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Sin embargo, pese a ser el show estelar, este duró apenas 10 segundos debido a que la polémica influenciadora decidió retirarse de él, alegando que sabía que la barranquillera la noquearía.

A raíz de esto, el público reaccionó de la peor manera arrojando botellas y comida hacia Yina Calderón, quien tuvo que ser escoltada por la seguridad del evento para evitar que la lastimaran.