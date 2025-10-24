Karina García pidió ayuda a ChatGPT en su preparación para Stream Fighters 4: "Parecía que me iba a morir"

Karina García no deja de ser tendencia en redes sociales luego de su participación en Stream Fighters 4, el evento que reunió a reconocidos creadores de contenido en un ring de boxeo.

Sin embargo, más allá del combate, una divertida anécdota que compartió recientemente tiene a todos hablando de su proceso de preparación.

¿Cómo vivió Karina García la exigente preparación para Stream Fighters 4?

Durante un evento reciente enfocado en mujeres y liderazgo, Karina relató lo duro que fue prepararse físicamente para su combate y confesó que nunca imaginó el nivel de resistencia y esfuerzo que el boxeo demandaba, y aseguró que en más de una ocasión llegó a pensar que no lograría completar sus rutinas.

“No entendía por qué sentía que me iba a morir”

Explicando que el entrenamiento la dejaba completamente agotada que ahora recuerda con humor los días en los que el cansancio parecía ganarle la batalla.

¿Por qué la historia de Karina García con ChatGPT se volvió viral?

Lo más curioso del relato llegó cuando Karina admitió que, en medio de su desesperación por entender qué le pasaba físicamente, decidió consultar a ChatGPT. “Le pregunté por qué me sentía así, y me respondió que era porque el boxeo es el deporte más difícil del mundo”, contó con naturalidad.

Karina García brilló en Stream Fighters 4 y confesó entre risas cómo ChatGPT fue su inesperado “coach virtual”. (Foto: Canal RCN)

La ocurrencia desató carcajadas en el auditorio, y el video del momento no tardó en viralizarse, pues para muchos, la escena fue una muestra del humor espontáneo de Karina, mientras que otros destacaron cómo incluso en medio de una situación seria, la creadora logra convertir sus vivencias en momentos divertidos.

¿Qué mensaje dejó Karina García tras su experiencia en Stream Fighters?

Karina aprovechó su intervención para hablar sobre la importancia de superar los miedos y aseguró que subirse al ring fue una de las experiencias más transformadoras de su vida, no solo por la exigencia física, sino por la fortaleza mental que tuvo que desarrollar para no rendirse.

Karina García capturó la atención con nuevo anuncio. Foto | Canal RCN.

Y aunque terminó necesitando atención médica después del combate por falta de oxígeno, su historia sigue circulando en redes acompañada de memes y comentarios graciosos, pero también como un recordatorio de que hay una mujer que no teme mostrar su vulnerabilidad ni reírse de sí misma.