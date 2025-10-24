Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García pidió ayuda a ChatGPT en su preparación para Stream Fighters 4: "Parecía que me iba a morir"

Karina García sorprendió al contar que recurrió a ChatGPT para sobrellevar su entrenamiento en Stream Fighters 4, generando memes y elogios.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así presumió Karina García ser imagen de una nueva marca. Foto | Canal RCN.

Karina García no deja de ser tendencia en redes sociales luego de su participación en Stream Fighters 4, el evento que reunió a reconocidos creadores de contenido en un ring de boxeo.

Sin embargo, más allá del combate, una divertida anécdota que compartió recientemente tiene a todos hablando de su proceso de preparación.

Artículos relacionados

¿Cómo vivió Karina García la exigente preparación para Stream Fighters 4?

Durante un evento reciente enfocado en mujeres y liderazgo, Karina relató lo duro que fue prepararse físicamente para su combate y confesó que nunca imaginó el nivel de resistencia y esfuerzo que el boxeo demandaba, y aseguró que en más de una ocasión llegó a pensar que no lograría completar sus rutinas.

“No entendía por qué sentía que me iba a morir”

 

Explicando que el entrenamiento la dejaba completamente agotada que ahora recuerda con humor los días en los que el cansancio parecía ganarle la batalla.

Artículos relacionados

¿Por qué la historia de Karina García con ChatGPT se volvió viral?

Lo más curioso del relato llegó cuando Karina admitió que, en medio de su desesperación por entender qué le pasaba físicamente, decidió consultar a ChatGPT. “Le pregunté por qué me sentía así, y me respondió que era porque el boxeo es el deporte más difícil del mundo”, contó con naturalidad.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima
Karina García brilló en Stream Fighters 4 y confesó entre risas cómo ChatGPT fue su inesperado “coach virtual”. (Foto: Canal RCN)

La ocurrencia desató carcajadas en el auditorio, y el video del momento no tardó en viralizarse, pues para muchos, la escena fue una muestra del humor espontáneo de Karina, mientras que otros destacaron cómo incluso en medio de una situación seria, la creadora logra convertir sus vivencias en momentos divertidos.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dejó Karina García tras su experiencia en Stream Fighters?

Karina aprovechó su intervención para hablar sobre la importancia de superar los miedos y aseguró que subirse al ring fue una de las experiencias más transformadoras de su vida, no solo por la exigencia física, sino por la fortaleza mental que tuvo que desarrollar para no rendirse.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karina García capturó la atención con nuevo anuncio. Foto | Canal RCN.

Y aunque terminó necesitando atención médica después del combate por falta de oxígeno, su historia sigue circulando en redes acompañada de memes y comentarios graciosos, pero también como un recordatorio de que hay una mujer que no teme mostrar su vulnerabilidad ni reírse de sí misma.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La prima de Aida Victoria Merlano da detalles sobre la ruptura con Juan David Tejada. Aída Victoria Merlano

Prima de Aida Victoria Merlano se pronuncia y revela detalles de la ruptura con Juan David Tejada

La prima de Aida Victoria Merlano reveló detalles personales sobre la ruptura con Juan David Tejada tras ser mencionada por él.

La Segura sorprende a sus seguidores con su cambio físico. La Segura

La Segura presumió su evidente cambio físico en los Billboard y dividió opiniones en las redes

La Segura reapareció con una figura impactante seis meses después de dar a luz a su hijo Lucca, generando revuelo en redes.

Nicolás Arrieta opina sobre su relación con La Liendra y Yeferson Cossio. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta no se guardó nada: así habló de La Liendra, Cossio y otros influencers

Nicolás Arrieta habló sin tapujos sobre su vínculo con La Liendra, Yeferson Cossio y otros creadores de contenido.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta habla sobre su posible ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela lo que más extrañará si entra a La casa de los famosos 2026

Nicolás Arrieta reveló qué sería lo más difícil de dejar atrás si llega a entrar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Juan Palau presenta ‘Duele’ Talento nacional

Juan Palau presenta ‘Duele’, y reinventa su reggaetón con afrobeat

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe