Hermana de B-King inédita foto del artista e hizo estremecedora confesión: "Dueles más"

El nombre de Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King ha vuelto a ser tendencia en las últimas horas luego de un mensaje y foto compartida por su hermana Stefanía Agudelo.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Cuál fue la foto que la hermana de B-King desempolvó del artista?

La hermana de B-King era una de las personas más cercanas al artista en vida, siendo más que su familiar, una de sus mejores amigas y así lo demostraban en sus redes sociales.

Stefanía junto a su mamá se han dejado ver devastadas tras la repentina partida del cantante de este plano terrenal luego de un viaje de trabajo a México.

La hermana del cantante decidió expresar su dolor recientemente y sacar a la luz una emotiva fotografía que se tomaron años atrás en donde demostraban su cercanía y cariño.

Adriana Salazar recordó a B-King con emotivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

¿Qué confesión hizo Stefanía Agudelo junto al inédito recuerdo?

Stefanía Junto al emotivo recuerdo expresó su dolor y sentimiento de tristeza tras lo que ha tenido que vivir estas últimas semanas tras su fallecimiento.

La hermana del artista confesó que aún se sigue preguntando por qué le quitaron la vid* a su hermano, cuestionando la mentalidad de esas personas de apagar la luz de otra.

Pasan los días y dueles más en mi alma. A veces me pregunto que le pasa a este mundo, cómo puede existir tanta oscuridad para apagar la vida de alguien.

Sin embargo, Stefanía aseguró que en este momento su único consuelo era saber que la justicia divina se encargaría de esas personas que le apagaron la luz a su hermano.