Hermana de B-King inédita foto del artista e hizo estremecedora confesión: "Dueles más"

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, recordó al cantante con desgarrador mensaje tras más de un mes de su partida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermana de B-King lo recordó tras un mes de su partida
Hermana de B-King lo recordó con emotiva foto y mensaje. (Foto Canal RCN)

El nombre de Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King ha vuelto a ser tendencia en las últimas horas luego de un mensaje y foto compartida por su hermana Stefanía Agudelo.

¿Cuál fue la foto que la hermana de B-King desempolvó del artista?

La hermana de B-King era una de las personas más cercanas al artista en vida, siendo más que su familiar, una de sus mejores amigas y así lo demostraban en sus redes sociales.

Stefanía junto a su mamá se han dejado ver devastadas tras la repentina partida del cantante de este plano terrenal luego de un viaje de trabajo a México.

La hermana del cantante decidió expresar su dolor recientemente y sacar a la luz una emotiva fotografía que se tomaron años atrás en donde demostraban su cercanía y cariño.

El mensaje de la mamá de B-King tras un mes del fallecimiento
Adriana Salazar recordó a B-King con emotivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

¿Qué confesión hizo Stefanía Agudelo junto al inédito recuerdo?

Stefanía Junto al emotivo recuerdo expresó su dolor y sentimiento de tristeza tras lo que ha tenido que vivir estas últimas semanas tras su fallecimiento.

La hermana del artista confesó que aún se sigue preguntando por qué le quitaron la vid* a su hermano, cuestionando la mentalidad de esas personas de apagar la luz de otra.

Pasan los días y dueles más en mi alma. A veces me pregunto que le pasa a este mundo, cómo puede existir tanta oscuridad para apagar la vida de alguien.

Sin embargo, Stefanía aseguró que en este momento su único consuelo era saber que la justicia divina se encargaría de esas personas que le apagaron la luz a su hermano.

Justicia divina. El señor no deja en vergüenza a sus hijos.

