Yeferson Cossio sorprendió al presumir un beso con otro hombre

Yeferson Cossio acaparó la atención en rede sociales tras protagonizar este inesperado momento en redes sociales.

Yeferson Cossio en entrevista para Super Like.
Yeferson Cossio presumió beso con otro hombre. Foto | Canal RCN.

Yeferson Cossio, uno de los influenciadores que constantemente llama la atención en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar tras protagonizar un inesperado momento junto a otro hombre.

¿Por qué Yeferson Cossio causó revuelo en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido creador de contenido acaparó las miradas tra aparecer dándole un beso en la boca a otro hombre, situación que rápidamente desató todo tipo de reacciones entre los internautas.

"Oigan, qué miedo esas cosas que hace la IA", escribió el influencer. Sin embargo, no quedó claro si la imagen en realidad responde a la realidad, o sí se trata de una foto recreada con Inteligencia Artificial, pues ahora es más bastante habitual que sucedan este tipo de cosas.

¿Yeferson Cossio se besó con otro hombre? Esto sucedió

En la imagen, se puede apreciar al influencer abrazado junto a un hombre de piel morena que también lo tiene sujetado, esto, mientras se encuentran en un paradisiaco lugar.

Aunque hasta el momento Yeferson no ha contado mayores detalles, el momento sí tomo por sorpresa a los internautas, quienes han reaccionado entre risas y asombro.

El comentado momento ocurrió en medio de la ostentosa celebración de cumpleaños de Cintia Cossio, quien este viernes 24 de octubre se encuentra celebrando un año más de vida en compañía de su hermano y sus seres queridos.

Según lo ha revelado en sus historias, en este momento se encuentra en un fantástico lugar junto a al mar en donde se ha mostrado disfrutado de un ambiente de fiesta y diversión.

¿Qué dijo Cintia Cossio tras la celebración de su cumpleaños?

Por su parte, Cintia, quien hace varias semana se convirtió en mamá, quiso agradecer públicamente el gesto de su hermano y a todos los que han estado junto a ella en su proceso de transformación, pues a través de sus historias expresó sentirse plena, agradecida y más motivada que nunca para continuar creciendo personal y profesionalmente.

Por ahora, la familia continúa de celebración, pues seguramente el festejo se extenderá a lo largo de este fin de semana.

