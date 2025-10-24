Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G rompió el silencio tras llevarse seis premios Billboard: "Extrañé recibirlos contigo"

Karol G dejó curioso mensaje tras ganarse seis premios Latin Billboard y muchos lo tomaron como una indirecta a Feid.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karol G se llevó seis premios Billboard
Karol G celebró por todo lo alto sus seis premios Billboard. (Fotos AFP: Dia Dipasupil)

Karol G se ha apoderado de todas las tendencias en el mundo del entretenimiento y de la música tras ser una de las artistas más ganadoras durante la ceremonia de los premios Latin Billboard.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Karol G tras ganarse 6 premios Billboard?

La cantante colombiana durante la gala de los premios Latin Billboard del pasado 23 de octubre se convirtió en la artista colombiana más galardonada de la noche en donde se llevó seis estatuillas.

En la edición 25 de estos importantes premios la antioqueña se llevó los premios en las categorías: Hot Latin Songs, Artista del Año Femenina por Si Antes Te Hubiera Conocido, Global 200: Canción Latina del Año, Canción del Año, Latin Air Play; Canción del Año, Ventas; y Canción Tropical del Año.

Tras coronarse como una de las reinas de la noche, la cantante paisa se pronunció a través de sus redes sociales en donde dejó un emotivo mensaje en el que confesó lo que sintió tras esta noche soñada en su carrera en donde faltó una persona especial en su vida.

Hermana de Karol G aclara por qué usó una canción de Anuel AA
Karol G se llevó seis premios Billboard. (Foto: AFP)

¿Karol G mandó indirecta a Feid tras no acompañarla a sus premios

Karol G en su mensaje dejó ver su felicidad por la noche que vivió en los Latin Billboard en donde aseguró que se sentía como si fuese la primera vez.

Precisamente, la cantante fue directa en su discurso en la gala y en redes sociales en que se sentía feliz por no perder la capacidad de asombro.

Ayer lo dije y lo repito en este mensaje: gracias Diosito porque no se ha ido la capacidad de emocionarme con las cosas como si fuera siempre la primera vez.

Asimismo, Karol G aseguró que ella sabía que en el mundo artístico todo era variables y que hoy podía estar en lo más alto, pero mañana no, por eso valoraba cada cosa que le pasaba.

Celebrar mientras las cosas pasan porque algún día tal vez no. Gracias a ustedes por ser el fandom más poderoso, único, maravilloso y fiel de todos los tiempos.

¿Karol G mandó indirecta a Feid tras no acompañarla a sus premios?

Lo curioso en el mensaje de Karol G fue que al final fue sincera al asegurar que no todo fue felicidad porque hubo una persona especial en su vida que no pudo acompañarla, su papá.

Ustedes y yo, INSEPARABLES FOREVAAAAAAA. Equipo, DREAM TEAM. Paaaa nos ganamos 6 Latín Billboards este año… extrañé recibirlos contigo.

Papá G no pudo estar en esta gala de premios y la artista así lo expresó en su mensaje tras los premios. Sin embargo, muchos asociaron este mensaje con Feid, quien tampoco estuvo con la antioqueña en su noche especial.

Feid anuncia que se retira de los escenarios
Karol G reveló su tristeza por no estar acompañada de persona especial en su vdia. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
