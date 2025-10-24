Natasha Klauss se divorció por tercera vez y así vivió la separación: "estoy en terapia"
La actriz Natasha Klauss dio a conocer lo doloroso que ha sido para ella su proceso de separación.
La actriz Natasha Klauss dio a conocer que se separó de Daniel Gómez hace algún tiempo, pero hasta ahora se sintió preparada para contarlo.
¿Qué dijo Natasha Klauss sobre su separación con Daniel Gómez?
En entrevista en el podcast 'Sinceramente Cris', la actriz fue interrogada sobre su lejanía con una de sus hijas y allí dio a conocer que ya no está viviendo con sus hijas y además, se separó.
"En este año he tenido diferentes duelos. El primero fue migrar a Estados Unidos y estoy aquí (Colombia) por un proceso personal, de salud y empecé a trabajar aquí. No solamente estoy separada de mis hijas, sino también de Daniel y me vine a buscar como ese círculo y red de apoyo para comenzar a hacer un trabajo interno”, confesó.
Detalló que ya sospechaba que su separación se podía dar debido a que le empezaron a pasar cosas en su interior que hizo se olvidara de ella misma y con ello terminara arrastrando a los demás, como lo fueron en su caso sus hijas.
“Lo que no se repara a tiempo, termina cayéndose el edificio y fui valiente y dije no más”, agregó.
¿Cómo ha sido el proceso para Natasha Klauss tras su divorcio?
Indicó que tenía el síndrome de la salvadora y se descuidó a sí misma, por lo que, sintió que era momento de priorizarse.
“Lo puedo contar desde el lugar que lo estoy contando, recién llegue no podía dejar de llorar, ahora ya lo entiendo (...) Estoy en proceso de terapia”, indicó.
Detalló que sintió que estuvo en el infierno, que tocó fondo y que no iba a poder más, pero decidió comenzar a trabajar sus sombras y entender lo que estaba viviendo.
Asimismo, contó que experimentó cosas nuevas para ella como la ansiedad o la depresi*n, por lo que, hizo un llamado a cuidar la salud mental y buscar ayuda de un profesional.
Tras su revelación, varios seguidores reaccionaron al respecto y le llenaron de mensajes de cariño por compartir su experiencia y que sus palabras puedan ser alivio para quienes estén pasando por algo similar.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike