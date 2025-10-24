Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le hizo curiosa invitación a Epa Colombia para cuando salga de prisión

La empresaria Yina Calderón confesó el plan que tiene con Epa Colombia luego de que esta salga de la cárcel.

La empresaria Yina Calderónreveló que le hizo una propuesta a Epa Colombia para cuando ella salga de la cárcel y esta acepto.

¿Qué propuesta le hizo Yina Calderón a Epa Colombia?

La creadora de contenido confesó en su programa Escándalo TV que decidió proponerle a Epa Colombia que haga parte de su programa cuando quede en libertad, pues es consiente del gran equipo que hacían cuando realizaban transmisiones en vivo juntas.

Yina Calderón le hizo propuesta a Epa Colombia

"Una vez que mi amiga Epa salga de la cárcel va a hacer parte de Escandalo TV. Yo le mandé a decir con Karol y ella me respondió que sí, pero que le pusiéramos unas pantallas atrás, ustedes saben que ella es bien arrebatada y yo le dije listo", confesó.

Detalló que, confía en Dios para que pronto la empresaria pueda salir de prisión y cumplir dicho plan juntas.

Recordemos que, Epa Colombia se encuentra en La escuela de carabineros cumpliendo con su condena por su caso con TransMilenio, cuyo proceso sigue en curso debido a sus abogados están haciendo todo lo posible para que ella pueda salir antes o pueda terminar su condena desde su casa.

¿Yina Calderón se despide temporalmente de su programa?

La empresaria también detalló que tras su pronta participación en un reality en República Dominicana, a donde viajará muy pronto, no podrá seguir haciendo su programa, pero sus hermanas serán las encargadas de seguir con las transmisiones en vivo y serán las encargadas de reaccionar sobre su desempeño en la competencia.

Por ahora, la empresaria sigue entreteniendo a sus fanáticos con su polémico contenido en redes sociales y sus comportamientos como su reciente renuncia en el enfrentamiento en Stream Fighters 4 contra la barranquillera Andrea Valdiri.

Yina Calderón sobre Epa Colombia cuando salga de la cárcel

Asimismo, sigue trabajando en sus emprendimientos y dejando todo listo para que pueda estar tranquila durante su estadía en República Dominicana, donde señaló que espera seguir siendo la villana de la historia y provocar show y controversia con los demás participantes.

Por su parte, los fanáticos de Epa Colombia siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ella.

