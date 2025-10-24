Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Qué compró Westcol con su primer sueldo como streamer?

Antes del éxito y la fama, Westcol vivió momentos de humildad que hoy resurgen en redes y emocionan a sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Filtran supuesta foto de WestCol sin diseño de sonrisa
¿Por qué razón WestCol se cubrió el rostro en concierto de Kris R? | Foto: Kris T

Westcol ha vuelto a dominar las conversaciones digitales, esta vez no solo por su reciente triunfo en Stream Fighters 4 y la impresionante suma de dinero que ganó en el evento, sino también por un video antiguo que ha comenzado a circular entre sus seguidores.

En él, el streamer aparece contando con emoción cómo había logrado comprarse su primer iPhone de alta gama, un iPhone 11 Pro Max de segunda mano, marcando uno de los momentos más humildes y sinceros de su trayectoria.

Artículos relacionados

¿Cómo comenzó la historia de Westcol antes de la fama?

Antes de ser una de las figuras más influyentes del streaming en Colombia y Latinoamérica, Westcol era un joven que soñaba con triunfar en el mundo digital, pero que enfrentaba las limitaciones económicas propias de los inicios.

El video que ahora se viralizó muestra una faceta distinta del creador, como un chico agradecido y emocionado por cumplir una meta pequeña, pero significativa para él.

En ese momento, confesaba que no era fácil para él invertir en un teléfono así, pues apenas estaba comenzando a construir su camino en las redes y cada logro representaba un sacrificio.

Artículos relacionados

¿Qué representa este recuerdo para sus seguidores?

El video ha generado nostalgia y admiración entre sus fans, quienes lo ven como una muestra del crecimiento personal y profesional que ha tenido, muchos usuarios en redes comentaron que ver a Westcol en esa etapa les recuerda que todos los sueños grandes comienzan con pasos pequeños y que la constancia es clave para alcanzar el éxito.

Westcol confirma los presentadores del Stream Fighters 4.
El video de Westcol resurgió tras su victoria en Stream Fighters 4, desatando nostalgia entre sus fans. (Foto de Freepik)

Este contraste entre su pasado y su presente millonario evidencia no solo cuánto ha cambiado su vida, sino también la manera en que su disciplina y carisma lo han llevado a consolidarse como una de las figuras más rentables del entretenimiento digital colombiano.

Artículos relacionados

¿Qué simboliza su evolución en el mundo del streaming?

Westcol no solo celebra sus logros económicos, sino también la historia que lo respalda, pues pasó de grabar en su habitación con recursos limitados a compartir escenario con algunos de los streamers más importantes del país.

Westcol pasó de celebrar su primer celular usado a ser uno de los streamers más ricos de Colombia.
Westcol pasó de celebrar su primer celular usado a ser uno de los streamers más ricos de Colombia. Foto Freepik

Su triunfo en Stream Fighters 4 representa el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa marcada por el reconocimiento y la madurez profesional, pues el recuerdo de aquel primer iPhone no solo muestra de dónde viene, sino que también celebra lo lejos que ha llegado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana del Castillo mostró que se le cayó diente Talento nacional

Reconocida artista perdió un diente tras comerse dulce colombiano: así quedó

La artista mostró en video cómo le quedó la boca tras perder un diente luego de morder conocido dulce colombiano: "Ayudaaa".

Natasha Klauss se separa por tercera vez Talento nacional

Natasha Klauss se divorció por tercera vez y así vivió la separación: "estoy en terapia"

La actriz Natasha Klauss dio a conocer lo doloroso que ha sido para ella su proceso de separación.

Nicolás Arrieta como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025. Talento nacional

Nicolás Arrieta reveló qué piensan sus papás sobre su aspiración a La casa de los famosos Colombia

Fiel a su humor y personalidad, el creador de contenido, Nicolás Arrieta contó detalles de la reacción que tuvieron sus papás.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Hijo de Violeta Bergonzi enternece al reconocerla en la pantalla de TV en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi ve todos los capítulos de MasterChef Celebrity y lo hace junto a su familia, su hijo enamoró.

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos