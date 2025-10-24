Nicolás Arrieta reveló qué piensan sus papás sobre su aspiración a La casa de los famosos Colombia

Nicolás Arrieta, uno de los perfiles del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, recientemente llamó la atención en redes sociales al revelar qué opinan sus padres de que este participando para ingresar al reality de convivencia.

¿Qué opinan los papás de Nicolás Arrieta de que sea aspirante a La casa de los famosos Colombia 2025?

En medio de una trasmisión en vivo que realizó en su cuenta de TikTok, el creador de contenido se mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades, especialmente sobre su aspiración a La casa de los famosos Colombia.

Allí, uno de los usuarios quiso aprovechar para saber qué opinan sus papás sobre el anuncio de su candidatura en este primer grupo de aspirantes de esta tercera temporada que tiene a muchos con altas expectativas de conocer más detalles.

¿Cómo respondió Nicolás Arrieta cuando le preguntaron por sus papás?

De acuerdo con el influenciador, sus papás no están de acuerdo con el formato, pues además de señalar que ellos tienen "sus trabajos", aseguró que ambos ya están acostumbrados a sus locuras, por lo que no les extraña que ahora haya decidido lanzarse para ser parte de La casa de los famosos Colombia, si llega a contar con el apoyo necesario para ganar.

Nicolás Arrieta reveló que opinan sus papás de que sea aspirante a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes son los candidatos del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Junto a Arrieta, se encuentran aspirando otros creadores de contenido colombianos de diferentes partes del país, ellos son: Juan Diego Becerra, Javier Gómez, Juanchi, Carlos Grande y Juandi Duque.

Cabe señalar que las votaciones para elegir al primer habitante de La casa de los famosos Colombia 2026 fueron abiertas el pasado lunes 20 de octubre y se cerrarán este domingo 26 a las 4:00 p.m., a continuación te explicamos cómo paso a paso cómo hacer el proceso de votación.

Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com, inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez. Seguido a esto ubica la sección de "votaciones" y haz clic ahí. Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos. Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.

Verifica que hayas seleccionado a tu participante favorito, dale en confirmar y listo ya votaste por tu aspirante