Nicolás Arrieta estalló en vivo tras comentario sobre su físico, esto dijo

Nicolás Arrieta, uno de los creadores de contenido que hace parte del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, causó revuelo en redes sociales luego de que protagonizara un álgido momento con uno de sus seguidores tras recibir una crítica sobre su apariencia.

¿Por qué Nicolás Arrieta estalló tras recibir crítica de un internauta?

Todo ocurrió en medio de una trasmisión en vivo que hizo el creador de contenido en su cuenta de Instagram, en donde se mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades por parte de los usuarios, principalmente de su aspiración a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, uno de los internautas lanzó un comentario que estuvo relacionado con su físico, puntualmente, con ausencia de cabello en la parte frontal de su cabeza.

"Nico, te estás quedando calvo, no me digas brother, tu te estas quedado estúp1do, coge un libro, a mí que importa quedarme calvo, eso le pasa a los hombres cuando llegan a cierta edad", fueron las palabras Arrieta.

¿Por qué Nicolás Arrieta fue criticado en redes sociales?

En medio de su contundente respuesta, Nicolás continuó despachándose con esta persona, a quien a manera de pregunta interrogó sobre lo que debería hacer, "qué hago me pongo injertos, me pongo t3tas también", afirmó.

Así respondió Nicolás Arrieta a críticas a su pelo. Foto | Canal RCN.

Así mismo, lanzó fuerte mensaje al usuario, al que lo "invitó" aplicarse un producto llamado minoxidil, esto con el fin de que se le duplican "las neuronas", además de ser insistente en posibles soluciones al tema de su cabello, "que quieres que me ponga, una peluca", comentó evidentemente molesto.

¿Quiénes son los candidatos del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

Junto a Arrieta, se encuentran aspirando otros creadores de contenido colombianos de diferentes partes del país, ellos son: Juan Diego Becerra, Javier Gómez, Juanchi, Carlos Grande y Juandi Duque.

Cabe señalar que las votaciones para elegir al primer habitante de La casa de los famosos Colombia 2026 fueron abiertas el pasado lunes 20 de octubre y se cerrarán este domingo 26 a las 4:00 p.m., a continuación te explicamos cómo paso a paso cómo hacer el proceso de votación.