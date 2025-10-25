Una mujer, fanática de Keanu Reeves, generó un gran susto al tratar de meterse al carro del actor de 61 años. La desconocida gritaba que era novia de él, pero un equipo de seguridad le impidió que cumpliera su cometido.

¿Cuál fue el susto que pasó Keanu Reeves al salir de un teatro en Nueva York?

Reeves salió de una función de teatro en Nueva York, saludó a algunos fans que esperaban verlo y posteriormente abordó su vehículo. El automotor iba a arrancar cuando se desató el caos.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Juan David Tejada reconoce que perdió el control frente a Aida Victoria: "ella ha sido grosera”

La mujer pasó los filtros de seguridad y quiso abordar el carro donde estaba el actor. Pese a que le impedían el paso, no se rindió tan fácil y en varias ocasiones trató de abrir una de las puertas de la camioneta donde ya se había subido el protagonista de ‘John Wick’.

Keanu Reeves se llevó un gran susto tras asistir a una función en Nueva York. Foto: AFP - Valerie Macon

Al final, el equipo de seguridad del actor tomó medidas más fuertes y lanzó a la mujer contra el piso, sin embargo, ella se levantó y reiteradamente gritaba que era la novia de Keanu.

El hecho desató tensión y también algo de miedo, pues la mujer no tenía la intención de dejar en paz al actor hasta no lograr subirse al carro.

Artículos relacionados Jessica Cediel Jessica Cediel se viste de luto tras lamentable pérdida

El automotor arrancó y la situación no revistió mayor gravedad, pero sí puso en duda el ac*s* que sufren algunos famosos, en este caso, la estrella de Hollywood, Keanu Reeves.

Internautas que vieron el video creen que el actor debe tomar medidas legales con dicha mujer e interponerle una orden de alejamiento. “¡Suéltame! ¡Keanu, soy tu esposa divina!”, decía también dicho personaje mientras era sujetada por escoltas del actor.

Aunque el momento provocó tensión, no opacó el debut de Keanu Reeves en Broadway. El destacado actor hace parte de la producción ‘Waiting for Godot’, donde interpreta a ‘Estragon’. La obra es una adaptación del clásico de Samuel Beckett.

¿Quién es la pareja del actor canadiense Keanu Reeves?

La mujer que intentó subirse al carro de Reeves, claramente, no es su esposa, ni mucho menos está involucrada en la vida sentimental del actor. La pareja real del artista es la escritora Alexandra Grant.

Los actores completan una sólida relación, tanto, que recientemente se especuló que se habían casado, aunque Grant se encargó de desmentirlo.

La actriz y escritora Alexandra Grant es la pareja actual de Keanu Reeves. (Foto: Jerod Harris / Getty Images / AFP)

La pareja se conoció en 2009 y desde entonces ha flotado la química entre ellos. Además de tener un fuerte vínculo amoroso, han trabajado juntos y han colaborado en dos libros publicados en 2011 (Ode to Happiness) y 2016 (Shadows), respectivamente.

Artículos relacionados Viral Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Keanu Reeves es una de las grandes estrellas de Hollywood por su trayectoria como actor. Ha hecho parte de destacados filmes como ‘Matrix’, ‘John Wick’, ‘Máxima velocidad’, ‘Constantine’ y ‘Punto de quiebre’, y ha recibido 45 nominaciones, quedándose con 15 galardones.