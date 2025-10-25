Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Los aspirantes de La casa de los famosos 2026 revelan cómo actuarían ante situaciones incómodas

Los aspirantes de La casa de los famosos 2026 contaron cómo reaccionarían ante situaciones incómodas de convivencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 responden cómo reaccionarían.
Los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 muestran sus personalidades ante algunas situaciones incómodas dentro del reality. (Fotos Canal RCN)

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 ya empieza a generar expectativa entre los seguidores del programa.

Los aspirantes a la Casa de los famosos 2026 responden qué harían en algunas situaciones específicas.
Los aspirantes a la Casa de los famosos 2026 sorprenden con sus respuestas sobre situaciones incómodas dentro del reality. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

El Canal RCN ha comenzado a revelar detalles sobre el proceso de selección y votación y lo primeros aspirantes que podrían ingresar a la casa más famosa del mundo.

A través de la plataforma digital del Canal RCN, los usuarios podrán elegir a un aspirante de cada grupo que se irán presentando semana a semana.

En una publicación de la cuenta oficial del Canal RCN, el primer grupo de aspirantes, conformado por Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra, respondió cómo actuarían ante situaciones incómodas dentro de la casa, dejando ver sus personalidades y posibles dinámicas de convivencia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionarían los aspirantes de La casa de los famosos 2026 ante las bromas y la escasez de comida dentro del reality?

Uno de los escenarios planteados fue que harían los aspirantes si ven a alguien comiéndose la comida ajena.

Nicolás Arrieta comentó que, por estar todo tatuado, todos sospecharían de él. Javier Gómez y Juandi Duque, aseguraron que echarían al agua al culpable y que incluso armarían un enfrentamiento porque según sus palabras, “la comida es sagrada”.

También se les preguntó cómo reaccionarían si alguien les esconde una pertenencia. Juanchi y Javier Gómez dijeron que no lo tolerarían, mientras que el resto del grupo expresó que, si están dispuestos a hacer bromas, también deben estar dispuestos a recibirlas, y que devolverían la misma acción, pero peor.

¿Qué opinan los aspirantes de La casa de los famosos 2026 sobre los acercamientos personales, el esfuerzo y la limpieza dentro del reality?

Ante la posibilidad de encontrar a una pareja en una situación comprometedora, Javier Gómez dijo que se uniría por diversión, mientras que los demás aspirantes afirmaron que no se involucrarían de ninguna manera y que cada uno es libre de hacer lo que quiera.

Además, mencionaron que van a la casa a crear contenido y entretener, y quienes solo van a dormir se van a tener que aguantar las criticas de sus compañeros.

Sobre la limpieza, especialmente de los baños, todos coincidieron en que es una tarea compartida. Sin embargo, Nicolás Arrieta agregó que nadie deber ser obligado ni maltratado por no colaborar, y que la conciencia debe primar en esas decisiones.

Artículos relacionados

Las votaciones para elegir al primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia están abiertas desde el lunes 20 de octubre y se cerrarán mañana domingo a las 4 p.m.

Los televidentes pueden votar por su aspirante favorito a través de lacasadelosfamososcolombia.com, y así decidir quién entra a la casa.

Los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 hablan sin filtros sobre la convivencia.
Los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 hablan sin tapujos sobre cómo reaccionarían en situaciones de extrema convivencia. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta, Javier Gómez Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta le 'cantó la tabla' a Javier Gómez por La casa de los famosos: "Te autosaboteaste"

Nicolás Arrieta criticó los argumentos de Javier Gómez para poder ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026.

La reacción de Valentina hacia Michelle en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado sorprendió con su reacción hacia Michelle en MasterChef Celebrity: “La amo”

La relación entre Valentina y Michelle dio un giro inesperado tras un nuevo reto en MasterChef Celebrity Colombia.

Reto con cremosino puso a prueba habilidades de los cocineros en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: los chefs se mostraron frustrados tras reto: “Volvimos a la comida de gato”

Los cocineros de MasterChef Celebrity enfrentaron un complejo reto que puso a prueba sus habilidades.

Lo más superlike

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano desmiente al agropecuario. Aída Victoria Merlano

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmintió al agropecuario y lo criticó por justificar su comportamiento.

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe