Los aspirantes de La casa de los famosos 2026 revelan cómo actuarían ante situaciones incómodas

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 ya empieza a generar expectativa entre los seguidores del programa.

Los aspirantes a la Casa de los famosos 2026 sorprenden con sus respuestas sobre situaciones incómodas dentro del reality. (Fotos Canal RCN)

El Canal RCN ha comenzado a revelar detalles sobre el proceso de selección y votación y lo primeros aspirantes que podrían ingresar a la casa más famosa del mundo.

A través de la plataforma digital del Canal RCN, los usuarios podrán elegir a un aspirante de cada grupo que se irán presentando semana a semana.

En una publicación de la cuenta oficial del Canal RCN, el primer grupo de aspirantes, conformado por Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra, respondió cómo actuarían ante situaciones incómodas dentro de la casa, dejando ver sus personalidades y posibles dinámicas de convivencia.

¿Cómo reaccionarían los aspirantes de La casa de los famosos 2026 ante las bromas y la escasez de comida dentro del reality?

Uno de los escenarios planteados fue que harían los aspirantes si ven a alguien comiéndose la comida ajena.

Nicolás Arrieta comentó que, por estar todo tatuado, todos sospecharían de él. Javier Gómez y Juandi Duque, aseguraron que echarían al agua al culpable y que incluso armarían un enfrentamiento porque según sus palabras, “la comida es sagrada”.

También se les preguntó cómo reaccionarían si alguien les esconde una pertenencia. Juanchi y Javier Gómez dijeron que no lo tolerarían, mientras que el resto del grupo expresó que, si están dispuestos a hacer bromas, también deben estar dispuestos a recibirlas, y que devolverían la misma acción, pero peor.

¿Qué opinan los aspirantes de La casa de los famosos 2026 sobre los acercamientos personales, el esfuerzo y la limpieza dentro del reality?

Ante la posibilidad de encontrar a una pareja en una situación comprometedora, Javier Gómez dijo que se uniría por diversión, mientras que los demás aspirantes afirmaron que no se involucrarían de ninguna manera y que cada uno es libre de hacer lo que quiera.

Además, mencionaron que van a la casa a crear contenido y entretener, y quienes solo van a dormir se van a tener que aguantar las criticas de sus compañeros.

Sobre la limpieza, especialmente de los baños, todos coincidieron en que es una tarea compartida. Sin embargo, Nicolás Arrieta agregó que nadie deber ser obligado ni maltratado por no colaborar, y que la conciencia debe primar en esas decisiones.

Las votaciones para elegir al primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia están abiertas desde el lunes 20 de octubre y se cerrarán mañana domingo a las 4 p.m.

Los televidentes pueden votar por su aspirante favorito a través de lacasadelosfamososcolombia.com, y así decidir quién entra a la casa.