MasterChef Celebrity: los chefs se mostraron frustrados tras reto: “Volvimos a la comida de gato”

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia continúa y se vuelve cada vez más difícil. En la noche del 24 de octubre, los cocineros enfrentaron un complicado reto con cremosino, en el que no pudieron escoger ni la receta, ni los ingredientes.

¿De qué se trataba el reto con cremosino de MasterChef Celebrity?

Los tres chefs, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, fueron los encargados de preparar las canastas con los productos, que se dejaron en la despensa para que los participantes las fueran tomando a medida que llegaban.

Pichingo y Ricardo se mostraban un poco confundidos con los ingredientes, mientras Valentina lucía visiblemente frustrada. Patricia también fue una de las cocineras que prefirió usar lo que conocía.

Por su parte, los chefs expresaron su preocupación al ver que los cocineros enfrentaban dificultades para cumplir con el reto.

“Volvimos a comida de gato”, expresó Nicolás de Zubiría, mientras que Rausch y Belén dijeron: “Es un poco frustrante”.

Reto de cremosino en MasterChef Celebrity deja chefs preocupados. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron los platos que presentaron los cocineros en MasterChef Celebrity?

Sin embargo, al presentar los platos, se destacaron especialmente el de Michelle, a quien elogiaron por su salsa; el de Carolina, al presentar una tostada mexicana, estuvo delicioso; y el de Raúl también recibió buenas críticas.

Patricia causó risas por el color de su salsa, que Zubiría calificó como “radiactivo”. Al probar el plato, comentó que la textura no fue la mejor.

Por su parte, el postre de Ricardo también provocó risas, pues se desbarató en el atril, haciendo honor a su nombre “Borrasca de mayo”. Sin embargo, su sabor fue tan bueno que los chefs se lo terminaron todo.

A Valentina quien también tenía un plato dulce y aunque no le salieron sus ideas, logró presentar un postre rico. “Se bloqueó”, le dijo Violeta. Mientras que el de Pichingo no le alcanzó la textura.

Finalmente, Alejandra, quien sí descubrió cuál era la receta, recibió buenos comentarios por el balance de su postre y logró llevarse la ventaja, noticia que celebró saltando, después de que también se destacaran los platos de Raúl y Michelle.