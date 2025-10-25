Mejor amigo de Aida Victoria Merlano revela impactantes detalles sobre el agropecuario

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue escalando y ahora suma un nuevo protagonista.

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano revela que Juan David Tejada tiene cinco hijos (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del hombre a caballo Freepik)

Diego Camacho, el mejor amigo de la creadora de contenido, decidió romper el silencio y responderle al agropecuario.

En una publicación en sus redes sociales, Camacho no se guardó nada y lanzó fuertes acusaciones que han avivado aún más el drama de esta historia.

Durante los últimos días, Aida y Juan David han intercambiado indirectas en redes sociales. Aida ha tildado a Juan David de “mantenido”, asegurando que vivían de su dinero, mientras él la ha llamado “falsa” y ha insinuado que Aida tiene los mismos problemas con todas sus exparejas.

Incluso la prima de Aida Victoria Merlano se sumó al escándalo, afirmando que la ruptura entre ambos se dio porque Juan David Tejada se fue de fiesta para la Feria de las Flores en Medellín, mientras Aida se trasnochaba cuidando a Emiliano.

¿Qué dijo Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, sobre Juan David Tejada?

Pero fue el mejor amigo de Aida quien subió el tono de la discusión. En su video, Diego Camacho afirma que al que se le cayó la máscara fue a Juan David Tejada y justifica sus declaraciones diciendo que fue el paño de lágrimas de Aida durante la relación y que conoce de cerca lo que ocurrió.

“Yo nunca había conocido a un rey tan ‘mondao’ y tacaño como tú”, expresó el mejor amigo de Aida Victoria Merlano en su publicación.

¿Qué dijo Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano sobre los hijos de Juan David Tejada?

Camacho también desmiente al agropecuario sobre la cantidad de hijos que tiene, asegurando que cuando conoció a Aida solo le dijo que tenía dos, cuando en realidad son cinco contando a Emiliano y que solo se lo confesó cuando ya ella estaba en estado de embarazo.

Además, Camacho defiende a Aida por cobrar la mitad de las ganancias de las pautas comerciales, argumentando que, sin ella, Juan David no sería reconocido.

Y que, era ella la que pensaba los videos, le decía a Juan David qué hacer, los grababa y los editaba, por lo que, según Camacho, es un descaro de parte del agropecuario que no le guste que Aida pida su parte.

Las opiniones entre los seguidores de ambos están divididas. Algunos aplauden el gesto de Diego de salir a defender a Aida, destacando su lealtad. Mientras otros, en cambio, critican que salgan personas ajenas a divulgar y ventilar información personal y privada de la pareja.