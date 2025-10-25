El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, volvió a pronunciarse y dar nuevos detalles sobre la ruptura entre la creadora de contenido y el agropecuario.

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano revela que es Aida la que paga el arriendo del apartamento. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto de hombre a caballo Freepik)

En un nuevo video publicado en redes sociales, Diego le habla directamente a Juan David Tejada, asegurando que cada vez está peor y que, aunque quisiera defenderlo, no puede hacerlo porque todo lo que ha dicho ha sido sin pruebas.

¿Qué reveló Diego Camacho sobre la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Camacho cuestionó a la persona que le aconsejó a Tejada subir las declaraciones, afirmando que le hizo un daño.

También fue enfático al señalar que Juan David Tejada está intentando justificar lo malos comportamientos que cometió contra Aida, escudándose en que ella era una persona grosera.

Diego Camacho desmintió la afirmación de Tejada sobre haberle dejado el apartamento completamente amoblado a Aida.

Según Camacho, Aida es quien corre con los gastos del depósito y el arriendo. Que el agropecuario solo dejó una cama y un juego de sala y que, además, Juan David Tejada le está pidiendo a Aida que le devuelva la cama, lo que considera un acto despreciable, no solo con Aida, sino con su hijo Emiliano.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ante el testimonio de Diego Camacho?

Estas nuevas declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos internautas han respaldado el testimonio de Diego y su postura de salir en defensa de su amiga.

Las palabras de Diego no solo desmienten varias afirmaciones de Juan David, sino que también exponen una narrativa distinta sobre lo que realmente ocurrió en la relación. Su testimonio ha servido como contrapunto a las versiones del agropecuario, y han avivado aún más el debate entre quienes siguen de cerca esta historia.

Por su parte, Juan David Tejada no ha salido a replicar las palabras y acusaciones que Diego Camacho ha lanzado contra él.