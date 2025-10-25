Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, responde con fuerza a las acusaciones del agropecuario

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmintió al agropecuario y lo criticó por justificar su comportamiento.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mejor amigo de Aida Victoria Merlano desmiente al agropecuario.
Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano, desmiente las acusaciones del agropecuario. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del hombre a caballo Freepik)

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano, Diego Camacho, volvió a pronunciarse y dar nuevos detalles sobre la ruptura entre la creadora de contenido y el agropecuario.

Mejor amigo de Aida Victoria Merlano revela detalles sobre la ruptura de Aida y el agropecuario.
Mejor amigo de Aida Victoria Merlano revela que es Aida la que paga el arriendo del apartamento. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto de hombre a caballo Freepik)

Artículos relacionados

En un nuevo video publicado en redes sociales, Diego le habla directamente a Juan David Tejada, asegurando que cada vez está peor y que, aunque quisiera defenderlo, no puede hacerlo porque todo lo que ha dicho ha sido sin pruebas.

¿Qué reveló Diego Camacho sobre la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Camacho cuestionó a la persona que le aconsejó a Tejada subir las declaraciones, afirmando que le hizo un daño.

También fue enfático al señalar que Juan David Tejada está intentando justificar lo malos comportamientos que cometió contra Aida, escudándose en que ella era una persona grosera.

Diego Camacho desmintió la afirmación de Tejada sobre haberle dejado el apartamento completamente amoblado a Aida.

Según Camacho, Aida es quien corre con los gastos del depósito y el arriendo. Que el agropecuario solo dejó una cama y un juego de sala y que, además, Juan David Tejada le está pidiendo a Aida que le devuelva la cama, lo que considera un acto despreciable, no solo con Aida, sino con su hijo Emiliano.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ante el testimonio de Diego Camacho?

Estas nuevas declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos internautas han respaldado el testimonio de Diego y su postura de salir en defensa de su amiga.

Artículos relacionados

Las palabras de Diego no solo desmienten varias afirmaciones de Juan David, sino que también exponen una narrativa distinta sobre lo que realmente ocurrió en la relación. Su testimonio ha servido como contrapunto a las versiones del agropecuario, y han avivado aún más el debate entre quienes siguen de cerca esta historia.

Por su parte, Juan David Tejada no ha salido a replicar las palabras y acusaciones que Diego Camacho ha lanzado contra él.

Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano revela los motivos de la ruptura de Aida y el agropecuario.
Diego Camacho, mejor amigo de Aida Victoria Merlano asegura que Juan David Tejada hace acusaciones a Aida sin tener pruebas. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto hombre a caballo Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla Altafulla

Altafulla enseñó el avance de su nuevo hogar sin pareja: dejó atrás el pasado

Andrés Altafulla mostró que su hogar está teniendo un aura distinta ahora que se encuentra soltero.

Juliana Calderón, Aida Victoria Merlano Juliana Calderón

Juliana Calderón revive pasado de Aida Victoria Merlano y se le burla con filtro de payaso

Juliana Calderón lanzó crítica a Aida Victoria Merlano riéndosele por lo que está pasando con su exesposo, Juan David Tejada.

Salomón Bustamante defiende su profesión. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante responde a las críticas por su contenido en redes: "Termino haciendo payasadas"

Salomón Bustamante respondió a las críticas por su contenido en redes y defendió su trayectoria de 24 años de experiencia.

Lo más superlike

Una fanática intentó abordar el vehículo de Keanu Reeves. Talento internacional

Mujer generó tensión al tratar de subirse al carro de Keanu Reeves: así fue el momento

Una desconocida quiso abordar el carro donde se encontraba Keanu Reeves, quien había acabado de salir de una función de teatro.

Los aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026 responden cómo reaccionarían. La casa de los famosos

Los aspirantes de La casa de los famosos 2026 revelan cómo actuarían ante situaciones incómodas

Anuel AA, cantante puertorriqueño, llegó tarde a su concierto en Bogotá. Anuel AA

Anuel desató varias críticas por llegar tarde a su concierto en Bogotá, ¿Qué pasó?

Las románticas fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar canceló varios conciertos y un comentario de Kunno levantó sospechas de embarazo.

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe