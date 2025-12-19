Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cara Rodríguez lanzó su primera canción, ¿se la dedicó a Beéle?: "yo sí lo di todo"

Cara Rodríguez abrió su corazón y conmovió a todos tras lanzar canción para Beéle.

Cara Rodríguez y Beéle

La influenciadora Cara Rodríguez debutó como cantante y estrenó su canción "Hubiera Sido Bello", la cual habría dedicado a su exesposo, el artista Beéle.

¿Cara Rodríguez ahora es cantante?

La creadora de contenido confesó en varias entrevistas que su sueño siempre ha sido cantante, pero por enfocarse en la carrera del barranquillero ella había dejado dicho anhelo de lado, hasta ahora.

cara debuta como cantante

Indicó que su nueva canción es para todas las mujeres que han sentido miedo, que han dudado de su fuerza y aún así siguen adelante.

Reiteró que, por un tiempo se apagó para que todo estuviera bien y se olvidó de ella por priorizar a los demás, pero un día descubrió que había algo más grande que el miedo y era el amor por sus hijos que le hizo renacer.

"Esas madres que viven en lucha a diario y son las más fuertes del mundo por sus hijos y a todas las mujeres que me ven y me siguen que son unas berracas que las amoo y las abrazo, las admiro mucho luchen por lo que aman, por lo que quieren y por lo que sueñan", dijo.

¿Cara Rodríguez dedicó su canción a Beéle?

Cara Rodríguez confesó que esta canción nació de su historia y de cómo sobrevivió a su difícil separación.

cara habla de su historia con beele

"Quiero que cuando la escuches pienses en todo lo que viviste y hoy gracias a Dios estás aquí bien con salud y que no importa cualquier adversidad, siempre podrás", agregó.

En el videoclip Cara aparece a la orilla del mar junto a una niña en la que abre su corazón y detalla lo mucho que soñaba con una familia y poder estar junto al artista hasta viejos.

Revela que, le costó entender que ya no tendrían una vida juntos, pero destaca que no fue por su culpa, pues ella siempre dio lo mejor.

"Por más que duela entenderlo, es que no sirve de nada, llorar por lo que no llego ni a recuerdo, porque el hubiera no existe, eso es pura fantasía. Me quedo mis sueños rotos, tu quédate con la casa vacía. Igual no fue culpa mía", dice parte de la canción.

