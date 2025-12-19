Westcol confirmó una pérdida que lo marcó: “Ha sido uno de los meses más difíciles”

Westcol recibió en los últimos días una de las noticias más difíciles que ha compartido el creador de contenido en mucho tiempo. En medio de una transmisión habló sobre el fallecimiento de Mayits, conocida en redes como “Mayits Mostaza”, tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado 18 de diciembre.

La noticia no solo afectó a Westcol, sino también a todo el equipo que creció junto a ella en los primeros pasos del proyecto, y confesó que atraviesa un mes especialmente duro y que esta pérdida se sumó a una serie de situaciones personales y laborales que lo han dejado emocionalmente agotado.

¿Quién fue Mayits y por qué marcó los inicios del proyecto de Westcol?

Mayits, recordada por muchos como “Mayits Mostaza”, fue una creadora de contenido colombiana que se destacó en plataformas como Twitch, YouTube y X por su humor espontáneo, sus anécdotas cotidianas y una personalidad auténtica que conectaba fácilmente con la audiencia.

Su apodo, construido alrededor de la “mostaza”, se convirtió en una marca personal que la hacía inconfundible y cercana para sus seguidores.

Westcol recordó que ella estuvo presente cuando el proyecto apenas comenzaba, aportando ideas, acompañamiento y apoyo constante en momentos donde el crecimiento no era garantía.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro sorprendió con inesperada visita de Valentina Ferrer EN VIVO: vestidos de Papá Noel

¿Cómo recibió Westcol la noticia de su fallecimiento?

Westcol confesó que enterarse del accidente y posterior fallecimiento de Mayits fue devastador. Aseguró que no ha logrado asimilar completamente lo sucedido y que, incluso al contarlo, le resulta difícil encontrar las palabras adecuadas.

Westcol confirmó la muerte de Mayits tras un accidente. /AFP: Tommaso Boddi

También explicó que el impacto fue compartido con su equipo de trabajo, muchos de los cuales conocieron a Mayits en los primeros años del proyecto y crecieron profesionalmente junto a ella.

Artículos relacionados Producciones RCN Diana Wiswell se pondrá en los zapatos de Tania en Las de siempre, y otros detalles

¿Qué reflexión deja esta pérdida para Westcol?

También aprovechó el momento para hacer una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida y lo impredecible que puede ser el destino, reconoció que, en medio del ritmo acelerado de las redes sociales, muchas veces se olvida que detrás de cada pantalla hay personas reales, con historias, sueños y afectos.

Mayits falleció tras un accidente ocurrido el 18 de diciembre. (Foto: Freepik)

La partida de Mayits dejó un mensaje claro para la comunidad, valorar los procesos, cuidar los vínculos y reconocer a quienes estuvieron desde el inicio, incluso cuando el éxito aún parecía lejano.

La historia de Mayits Mostaza queda marcada como parte fundamental de una etapa que ayudó a construir junto a Westcol.