Así luce el árbol de Navidad de Anuel AA en medio de la preocupación por su salud

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido mundialmente como Anuel AA, sorprendió recientemente en redes sociales al mostrar cómo luce su árbol de Navidad en medio de la polémica por su supuesta enfermedad.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Cómo luce el árbol de Navidad de Anuel AA en medio de la polémica?

Anuel AA le dio la bienvenida a la Navidad con un árbol que impresionó a todos, en su cuenta de Instagram donde suma más 38 millones de seguidores compartió una imagen del gigantesco árbol.

En la imagen, Anuel aparece junto a su pareja, la venezolana Laury Saavedra, en los hombros del cantante puertorriqueño, intentando colocar la estrella en la punta del árbol.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

Ambos, muy sonrientes, lucen pijamas navideñas, y el gigante árbol está rodeado de regalos. La imagen generó revuelo en redes y rápidamente fue replicada por otras páginas.

Anuel AA celebra la Navidad y sus recientes problemas de salud llaman la atención. (Foto: AFP)

Cabe recordar que la pareja lleva un poco más de 18 meses juntos y fruto de su relación tienen una pequeña bebé que nació a principios de 2025, completando así los cuatro hijos del puertorriqueño.

Esta imagen sale a la luz en medio de la supuesta enfermedad que estaría enfrentando el artista, tras sus recientes apariciones públicas, donde se le ha visto visiblemente deteriorado.

¿Por qué dicen que Anuel AA está enfrentando una enfermedad?

En redes sociales, recientemente comenzó a circular que Anuel AA estaría encentrando una grave enfermedad y que por eso se le ha visto: “Demacrado” según los fans.

Artículos relacionados Talento internacional Muere exreina de belleza en trágico accidente mientras compraba juguetes para regalar en Navidad

El artista puertorriqueño hace poco apareció en México cantando corridos prohibidos y aunque no es su estilo musical, si causó revuelo por su apariencia física.

Anuel AA luego generó una ola de críticas, tras cancelar varias de sus presentaciones en España, al menos tres de los ocho shows que tenía programados, debido a problemas de salud.

Estos eventos dieron pie a que los internautas comenzaran a rumorear sobre una posible enfermedad, incluso muchos medios de comunicación internacionales afirmaban que Anuel AA tenía VIH.

Anuel AA celebra la Navidad y sus recientes problemas de salud llaman la atención. (Foto: AFP)

Según circula, un video supuestamente muestra al cantante puertorriqueño dando la noticia de esta enfermedad públicamente; no obstante, ni Anuel AA lo ha confirmado ni se han desmentido los rumores en redes.