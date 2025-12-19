Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce el árbol de Navidad de Anuel AA en medio de la preocupación por su salud

Anuel AA muestra su árbol de Navidad en redes mientras surgen rumores sobre su estado de salud.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Anuel AA muestra su árbol de Navidad en medio de rumores por su salud
Anuel AA celebra la Navidad y sus recientes problemas de salud llaman la atención. (Foto: AFP)

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido mundialmente como Anuel AA, sorprendió recientemente en redes sociales al mostrar cómo luce su árbol de Navidad en medio de la polémica por su supuesta enfermedad.

¿Cómo luce el árbol de Navidad de Anuel AA en medio de la polémica?

Anuel AA le dio la bienvenida a la Navidad con un árbol que impresionó a todos, en su cuenta de Instagram donde suma más 38 millones de seguidores compartió una imagen del gigantesco árbol.

En la imagen, Anuel aparece junto a su pareja, la venezolana Laury Saavedra, en los hombros del cantante puertorriqueño, intentando colocar la estrella en la punta del árbol.

Ambos, muy sonrientes, lucen pijamas navideñas, y el gigante árbol está rodeado de regalos. La imagen generó revuelo en redes y rápidamente fue replicada por otras páginas.

Anuel AA muestra su árbol de Navidad en medio de rumores por su salud
Anuel AA celebra la Navidad y sus recientes problemas de salud llaman la atención. (Foto: AFP)

Cabe recordar que la pareja lleva un poco más de 18 meses juntos y fruto de su relación tienen una pequeña bebé que nació a principios de 2025, completando así los cuatro hijos del puertorriqueño.

Esta imagen sale a la luz en medio de la supuesta enfermedad que estaría enfrentando el artista, tras sus recientes apariciones públicas, donde se le ha visto visiblemente deteriorado.

¿Por qué dicen que Anuel AA está enfrentando una enfermedad?

En redes sociales, recientemente comenzó a circular que Anuel AA estaría encentrando una grave enfermedad y que por eso se le ha visto: “Demacrado” según los fans.

El artista puertorriqueño hace poco apareció en México cantando corridos prohibidos y aunque no es su estilo musical, si causó revuelo por su apariencia física.

Anuel AA luego generó una ola de críticas, tras cancelar varias de sus presentaciones en España, al menos tres de los ocho shows que tenía programados, debido a problemas de salud.

Estos eventos dieron pie a que los internautas comenzaran a rumorear sobre una posible enfermedad, incluso muchos medios de comunicación internacionales afirmaban que Anuel AA tenía VIH.

Anuel AA muestra su árbol de Navidad en medio de rumores por su salud
Anuel AA celebra la Navidad y sus recientes problemas de salud llaman la atención. (Foto: AFP)

Según circula, un video supuestamente muestra al cantante puertorriqueño dando la noticia de esta enfermedad públicamente; no obstante, ni Anuel AA lo ha confirmado ni se han desmentido los rumores en redes.

