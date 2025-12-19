Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino reaccionó a la canción de Cara Rodríguez para Beéle, esto dijo

Valentino reaccionó a la dedicatoria que le hizo Cara Rodríguez a Beéle tras su debut musical.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentino, Cara Rodríguez y Beéle
Valentino opinó de la canción de Cara Rodríguez para Beéle/Canal RCN, Buen día, Colombia, AFP: Romain Maurice

El influenciador Valentino reaccionó a la canción que estrenó Cara Rodríguez en su debut como cantante en la que hizo referencia a su historia con su exesposo, el artista Beéle.

¿Cara Rodríguez estrenó canción para Beéle?

La creadora de contenido como ya lo habían anticipado estrenó su primera canción tras dedicarse ahora a la industria musical en cuya primera canción titulada "Hubiera Sido Bello" habló de lo que fue su historia con Beéle destacando todo lo que soñaba a su lado, lo que dio para formar una gran familia, pero cómo ahora sabe que todo solo se quedó en sueños.

Cara dedico cancion a beele

¿Cómo reaccionó Valentino a la canción de Cara Rodríguez para Beéle?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró viendo el video oficial de su mejor amiga y comentando algunos de los versos detallando que luego de tanto dolor se consiguió un hombre mejor, haciendo referencia a la actual pareja de Cara.

Asimismo, aprovechó para dedicarle emotivas palabras de amor y orgulloso por haber dado este paso tan importante en su vida.

Valentino sobre Cara y beele

"Verte sacar tu primera canción después de tanto tiempo esperando esto me llena el corazón. Me siento profundamente orgulloso de ti, de tu sensibilidad, de tu valentía y de la mujer tan increíble que eres. Esta canción es hermosa, honesta y se siente real, como tú.", escribió.

Indicó que le desea todo lo bueno en este camino que apenas comienza y le reiteró que él estará siempre para apoyarla y celebrarle.

Tras su revelación, muchos seguidores coincidieron en sus reacciones, mientras que otros lo contradijeron en algunos argumentos.

De igual manera, varios fanáticos decidieron destacar la gran amistad que hay entre ellos dos, donde el influencer y bailarín a estado a su lado en todo momento, en especial en sus momentos tan difíciles tras su separación con el barranquillero.

Por ahora, Cara Rodríguez se ha mostrado muy feliz y emocionada por este estreno, desconociéndose la reacción de Beéle ante dicha dedicatoria, por lo que sus fanáticos están a la expectativa de una posible respuesta.

