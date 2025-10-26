Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano desmiente a Juan David Tejada y revela que tendría más hijos

Aida Victoria Merlano respondió un TikTok sobre Juan David Tejada y reveló detalles sobre sus hijos y su comportamiento.

Claudia Jaramillo Martínez
Aida Victoria y Juan Tejada
Aida Victoria Merlano desmiente a Juan David Tejada y revela que tendría más hijos. (Foto Canal RCN)

La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue generando reacciones en redes.

Recientemente, la empresaria respondió un video viral en TikTok en el que se reproducía un audio antiguo de ella hablando bien del “agropecuario” y reveló que, en el camino, descubrió detalles que la sorprendieron sobre la vida personal de su expareja.

¿Cuántos hijos tiene Juan David Tejada, según Aida Victoria Merlano?

En el video de TikTok, el internauta acompañó el audio de Aida con el mensaje: “aquí viendo el mond4quero entre Aida y el agropecuario, mientras escucho este audio 😂”.

Aida Victoria Merlano respondió al video para defenderse del audio que había publicado en su momento, explicando que con el tiempo descubrió varias cosas y que no se consideraba tonta como para permanecer con alguien por lo que en algún momento pudo sentir.

“Nojoda pero si en el camino uno se entera de que no eran 2 hijos que tenía sino 5 con el que venía [...] cuando se metió con uno tenía a una mujer a la que le bajaba plata… Bien bobo uno quedarse ahí por ser esclavo de lo que un día sintió”, explicó

Además, Aida afirmó que Tejada mostraba comportamientos violentos y que, cuando alguien se convertía en alguien que no le convenía, ella optaba por alejarse.

“Que a parte le gusta ponerse violento [...] Eres príncipe, aquí me tienes, te conviertes en ogro, chao.”, finalizó la empresaria.

Esta respuesta vino tiempo después de que Aida Victoria compartiera capturas de sus conversaciones con Juan David Tejada para aclarar que nunca le impidió ver a su hijo y para responder a sus declaraciones sobre los supuestos impedimentos para los encuentros.

En los chats se evidencia que Tejada la amenazó antes del parto y se mostró arrepentido por ausentarse varios días durante ferias de ganadería. Además, ambos habían invertido en una finca mientras ella estaba embarazada; Aida buscaba escriturar su parte para venderla, mientras Tejada propuso dividir el dinero, aunque hasta ahora no han concretado el acuerdo.

Aida Victoria Merlano desmiente a Tejada
Aida Victoria Merlano aseguró que en el camino descubrió que Juan David Tejada tendría más hijos de los que le había contado. (Foto Canal RCN)

¿Qué ha respondido Juan David Tejada frente a la polémica con Aida Victoria Merlano?

Hasta el momento, Juan David Tejada no ha hecho comentarios directos sobre las publicaciones y las conversaciones que compartió Aida Victoria Merlano en medio de la polémica por su separación. Su respuesta a la controversia se ha limitado a mantener presencia en redes sociales a través de momentos con su hijo Emiliano, sin abordar públicamente los reclamos o acusaciones de la influencer.

Juan David Tejada no se ha pronunciado
Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Aida. (Foto Canal RCN)

Entre las publicaciones más recientes de Tejada se destaca una historia en Instagram donde aparece cargando a Emiliano mientras escribe: “Te amo, amor de mi vida” y “Todo pasará”.

Además, compartió un video del nacimiento de Emiliano, en el que se observa cómo le colocan la huella del pie en el brazo, acompañado del mensaje: “Te amo mi hijo y no me importa más nada”.

