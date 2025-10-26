Novio de Baby Demoni reveló último mensaje de la influencer y cómo la encontró casi muerta en el baño

Aparecieron nuevas declaraciones sobre el caso de la muerte de la influenciadora Alejandra Esquin, conocida en las plataformas digitales como Baby Demoni.

En esta ocasión, la persona que habló fue la pareja de la fallecida influencer, quien artísticamente se llama Samor One.

¿Cuál fue el último mensaje de Baby Demoni para su pareja, Samor?

Samor, novio de Baby Demoni, ha estado en el ojo del huracán porque hay personas cercanas que lo acusan de la muerte de la creadora de contenido.

En efecto, el joven publicó una entrevista en TikTok donde dio a conocer lo que habría sucedido con su novia. Uno de los puntos que más llamó la atención es que reveló el último mensaje que le envió la mujer con la que compartió por varios años.

Intentando aguantar las ganas de llorar, Samor leyó el último mensaje de su novia en la red social WhatsApp.

Samor leyó el último mensaje de Baby Demoni | Foto de Freepik.

"Yo nunca le hice nada. Perdón por todo, por favor cuide a mi hija", ese habría sido el mensaje.

Luego de esto, el artista hizo álgidas confesiones, pues expresó que en anteriores ocasiones Baby Demoni lo manipuló con el hecho de que se quería quitar la vida.

"Yo era el que agachaba la cabeza, el que pedía disculpas, pues para que esto no llegara a escalar al nivel que escaló", relató Samor.

¿Cómo encontró el novio de Baby Demoni a la influencer?

En la misma corriente de ideas, el artista dijo que tan pronto vio el último mensaje de su compañera sentimental, se devolvió rápidamente a la casa donde vivían juntos, luego indicó que no sabe si Baby Demoni "no calculó bien" y pensó que él iba a alcanzar a llegar.

"Cuando yo llegué, abrí la puerta, la llamé, no me respondió... Salí corriendo al baño, ella estaba colgada en la división del baño", señaló Samor One.

Algo que Samor aceptó es que discutió antes con Baby Demoni por lo que sería una infidelidad por parte de la influenciadora, ambos se gritaron y faltaron al respeto.

Continúa la investigación del caso y el joven añadió que decidió romper el silencio sobre esto porque es de los más interesados en que todo se esclarezca.