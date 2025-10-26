Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Filtran audio de la hija de Baby Demoni delatando supuesta infidelidad de la influencer

La pareja de Baby Demoni dio a conocer el audio de la hija de la influencer haciendo serias acusaciones en contra de su fallecida mamá.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Infidelidad, muerte
Filtran audio de la hija de Baby Demoni delatando supuesta infidelidad de la influencer | Foto de Freepik.

Tras la muerte de la influenciadora Baby Demoni, se mantienen las incógnitas de cómo ocurrieron los hechos.

¿Por qué la muerte de Baby Demoni llama la atención?

En redes sociales se viralizó el fallecimiento de la creadora de contenido, quien era amiga de las hermanas Calderón, ya que no se sabe por qué terminó sin vida.

Entre las acusaciones de familiares, hay quienes dicen que la pareja de Baby Demoni, un artista que se hace llamar como Samor One, habría actuado en su contra. No obstante, solo se trata de hipótesis hasta que las autoridades den un veredicto.

Las declaraciones han sido muchas, así que Samor decidió hablar de lo que ocurrió con su fallecida novia antes de morir. El joven aceptó que tuvo una impactante discusión con Baby Demoni, el detonante de esto se dio a raíz de que le contaron que la influencer le habría sido infiel.

Muerte
La muerte de Baby Demoni está en investigación | Foto Freepik.

¿Qué dice el audio de la hija de Baby Demoni?

De acuerdo con el artista, Baby Demoni y su mejor amigo tendrían algo más que una amistad, así que la enfrentó. Antes de ello, la que le habría contado sobre esto habría sido la propia hija de la creadora de contenido, quien tiene pocos años de edad.

En una entrevista que publicó en TikTok, Samor filtró el que sería el audio de la hija de Baby Demoni diciéndole sobre el posible engaño por parte de la influencer.

"Están juntos en el baño haciendo lo que ellos quieren y no les importa, me dejan por fuera. También me dicen que soy una sapa y que no le cuente a mi papá, también hacen lo que tú haces con mi mamá... Se piden carros y van al parque a tomarse un helado solos, se van al trabajo como si no ha pasado nada", dice la niña.

Asimismo, la pequeña habría comentado que no le había dicho nada a Samor pensando que su mamá la iba a castigar. Sumado a esto, en el audio se escucha que la niña relata que es verdad y no se pondría a decir mentiras.

"Para mí es muy duro escuchar esas palabras de mi hija", manifestó Samor.

