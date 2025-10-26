Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hailey Bieber responde a críticas sobre su apariencia: comentarios "trans" no la afectan

Hailey Bieber responde a los comentarios sobre parecer una persona "trans". Su respuesta dejó en shock a muchos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hailey Bieber responde a críticas
Hailey Bieber responde a críticas sobre su apariencia: comentarios “trans” no la afectan. (Foto Jon Kopaloff / AFP)

Hailey Bieber dejó claro que los comentarios negativos sobre su apariencia no la afectan como sus críticos esperan.

La modelo y empresaria ha enfrentado múltiples críticas a lo largo de los años, desde su relación con Justin Bieber hasta supuestas rivalidades con Selena Gomez, pero ahora algunos usuarios se enfocaron en su físico, acusándola de “verse trans”.

¿Qué dijo Hailey ante las críticas de que se ve trans?

En una reciente aparición en el podcast In Your Dreams de Owen Thiele, Hailey abordó los comentarios que ha recibido sobre su apariencia.

La charla comenzó de manera juguetona, con Thiele bromeando sobre cómo ella ajustaba sus jeans, lo que provocó risas y la oportunidad para que Hailey respondiera con humor: “Los rumores son ciertos”.

Pero la conversación rápidamente tomó un tono serio y reflexivo. La modelo explicó que algunos usuarios han usado la palabra “trans” como insulto, a lo que ella respondió con serenidad y sin ofenderse:

“Cuando las personas intentan ser malas, dicen ‘ella parece trans’. Y yo digo, ‘¿por qué crees que eso es un insulto?’”, cuestionó.

Hailey agregó que considera los comentarios un cumplido, recordando que algunas de las personas más bellas del mundo, tanto hombres como mujeres, son transgénero.

Hailey Bieber afirma que verse "trans" no es un insulto.
Hailey Bieber cuestionó el porqué verse "trans" es un insulto. (Foto Jamie McCarthy / AFP)

“Así que no lo tomo ofensivamente en absoluto”, aseguró, mostrando madurez y elegancia ante la polémica.

La modelo no dio nombres ni ejemplos específicos, pero señaló que las redes sociales la han convertido en un objetivo frecuente de especulaciones y conspiraciones infundadas.

Hailey también aprovechó para enviar un mensaje de empatía y respeto:

“Mi gran sueño es que las personas tengan más empatía. Si pudiéramos acercarnos con un poco más de comprensión, siento que la sociedad sería un lugar mejor”.

Además, la modelo habló sobre su vida personal y profesional. Desde agosto de 2024, Hailey y Justin Bieber son padres de Jack Blues Bieber, y la maternidad le ha dado otra perspectiva sobre cómo enfrentar rumores y comentarios negativos.

A lo largo de la entrevista, Hailey demostró madurez y firmeza frente a las críticas, transformando lo que algunos consideran un ataque en una oportunidad para educar sobre respeto y diversidad.

¿Cómo reaccionó el internet ante la respuesta de Hailey Bieber?

La respuesta de la socialité recibió apoyo inmediato de sus fans, quienes destacaron su sinceridad y su actitud frente a los trolls.

Usuarios en YouTube y otras redes comentaron que la entrevista fue “relatable” y celebraron su postura de no dejarse afectar por rumores ni falsedades.

Algunos seguidores incluso expresaron que nunca más caerían en las especulaciones sobre Hailey y admiraron que ella no solo defienda su imagen, sino también la tranquilidad de su vida familiar.

Los fans elogiaron su autenticidad y su capacidad de responder con calma y respeto ante comentarios ofensivos.

Además, según reportes, Hailey había considerado acciones legales para protegerse de los trolls y rumores constantes, especialmente tras convertirse en madre de Jack Blues Bieber en agosto de 2024.

La maternidad habría reforzado su decisión de no tolerar la desinformación que pudiera afectarla a ella o a su hijo.

Hailey Bieber frente a críticas sobre su apariencia
Los fans elogiaron su autenticidad y su capacidad de responder con calma y respeto. (Foto Rich Fury / AFP)
