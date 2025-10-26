¿Le bloquearon la cuenta a Juan David Tejada por polémica con Aida Victoria Merlano?: "Todo pasará"

Desde hace varios días circulan rumores sobre los verdaderos motivos detrás de la separación entre Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada.

Aunque la influencer ya había contado que la ruptura ocurrió tres días después del nacimiento de su hijo Emiliano, fue el pasado sábado 25 de octubre en la noche cuando decidió mostrar pruebas que, según ella, revelan las razones de su separación.

¿Le bloquearon la cuenta a Juan David Tejada por polémica con Aida Victoria Merlano?

La cuenta anterior del empresario agropecuario ya no aparece en la red social, lo que generó especulaciones entre los seguidores sobre si decidió cerrarla o si fue bloqueada debido a la presión mediática que enfrentó tras las publicaciones de Aida.

En las historias que compartió la influencer, se podían ver conversaciones en las que él la amenaz4ba y ella le pedía que se fuera de la casa. Poco después, Tejada abrió una nueva cuenta y explicó que la anterior habría sido inhabilitada.

En su nueva cuenta, Tejada compartió fotos junto a su hijo Emiliano en medio de a polémica. (Foto Canal RCN)

Juan David Tejada publicó contenido en medio de la controversia. En su nueva cuenta compartió una historia con una foto de él junto a Emiliano, donde se le ve cargando al bebé y la frase: “Te amo, amor de mi vida”. Más abajo, escribió el mensaje “todo pasará”, una frase que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la situación que vive actualmente con Aida Merlano.

¿Qué publicó Aida Merlano sobre su expareja Juan David Tejada?

A través de sus historias, Aida compartió capturas de pantalla acompañadas del mensaje: “Medité mucho sobre esta situación, pero la verdad no tiene versión, la verdad es una y no es con palabras, es con pruebas”.

En las conversaciones se lee que ella nunca le impidió ver a su hijo, ni siquiera cuando él intentó agredirla. Explicó que decidió mostrar todo porque no quería que su hijo creciera creyendo que ella fue la responsable de que su padre no estuviera presente.

Esto surgió en respuesta a las declaraciones de Tejada, quien publicó un video afirmando que Merlano no le permite ver a Emiliano. Según él, aunque ella dice que puede visitarlo, la persona que cuida al bebé no contesta sus llamadas ni mensajes. También reconoció que ha perdido el control en algunas discusiones, justificándose por el trato que, asegura, recibe de la influencer.

En los mensajes también se evidencia que Aida le pidió a los porteros de su edificio que la avisaran cuando él llegara, algo que lo molestó. Además, reveló que Tejada la amenazó cuando faltaban 20 días para que diera a luz.

“Ha conocido mi parte buena y noble conmigo, pero ya veo que quiere conocer otra cosa, así que hágale”, escribió él.

En otra parte del chat, Tejada asegura que no le interesa la fama ni lo que ella tiene, pero le advierte: “Ya te estás buscando lo que no se te ha perdido”.

Aida también mostró conversaciones ocurridas cuando apenas tenía 12 días de haber dado a luz, en las que él se mostraba arrepentido por haber pasado varios días fuera de casa durante unas ferias de trabajo.

Aida Merlano publicó conversaciones con su expareja, donde reveló detalles sobre su separación y la relación con su hijo. (Foto Canal RCN)

Finalmente, la influencer contó que ambos habían invertido en una finca cuando ella estaba embarazada. En los mensajes, se ve que Aida quería que él escriturara su parte para poder avaluarla y venderla, con el fin de cerrar cualquier vínculo económico entre ellos, más allá de su hijo. No obstante, Tejada le propuso venderla y dividir el dinero.

Hasta el momento, Juan David Tejada no se ha pronunciado directamente sobre las publicaciones que hizo Aida Merlano ni sobre las conversaciones que ella expuso en redes. El empresario ha optado por mantenerse en silencio y limitar su actividad a compartir fotos y videos junto a su hijo Emiliano.