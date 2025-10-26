Fallece reconocida cantante de manera fulminante en pleno show: esto es lo que se sabe

La cantante y actriz venezolana Floria Márquez murió en medio de una presentación. La artista partió de este mundo en la tarde del sábado 25 de octubre a la edad de 75 años.

¿De qué murió la cantante Floria Márquez?

Según los reportes, Floria Márquez se encontraba en Casa Anauco en El Hatillo, estado Miranda. Su esposo, el productor Pedro López, confirmó la noticia de la muerte de la cantante, conocida como 'la show woman de Venezuela'.

De acuerdo con lo que se interpreta en Instagram, López informó que su esposa sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) fulminante, junto en el momento en el que se encontraba interpretando la segunda canción de su show.

"Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba", escribió Pedro López.

Junto a la publicación, el viudo compartió una imagen de su fallecida esposa, la cual comenzó a llenarse de mensajes de despedida y lamentos por la inesperada pérdida.

¿Quién era Floria Márquez, 'la show woman de Venezuela'?

Conocida como 'la show woman de Venezuela', Floria Márquez logró tener una reconocida carrera musical. Nació el 11 de febrero de 1950 en Caracas, Venezuela, su especialidad era el bolero.

El gusto por la música que tenía Floria fue heredado de su familia, después de mediados de la década de los 80 inició su 'boom' artístico.

Aparte de la música, la actuación también la acompañó. En ese sentido, lograba capturar a los espectadores no solo con su voz, sino que a la vez con la interpretación que le daba a cada canción gracias a su versatilidad en el escenario.

Floria compartió escenario al lado de destacados artistas de Latinoamérica, entre ellos Armando Manzanero, Los Panchos, Lucho Gatica, entre otros. En cuanto a su vida amorosa, estuvo casada con el productor y orquestador venezolano Pedro López, tuvieron dos hijas.