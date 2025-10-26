Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fallece reconocida cantante de manera fulminante en pleno show: esto es lo que se sabe

El esposo de la artista Floria Márquez, 'la show woman de Venezuela', confirmó la noticia de su muerte.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Muerte
Fallece reconocida cantante de manera fulminante en pleno show: esto es lo que se sabe | Foto de Freepik.

La cantante y actriz venezolana Floria Márquez murió en medio de una presentación. La artista partió de este mundo en la tarde del sábado 25 de octubre a la edad de 75 años.

Artículos relacionados

¿De qué murió la cantante Floria Márquez?

Según los reportes, Floria Márquez se encontraba en Casa Anauco en El Hatillo, estado Miranda. Su esposo, el productor Pedro López, confirmó la noticia de la muerte de la cantante, conocida como 'la show woman de Venezuela'.

De acuerdo con lo que se interpreta en Instagram, López informó que su esposa sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) fulminante, junto en el momento en el que se encontraba interpretando la segunda canción de su show.

"Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba", escribió Pedro López.

Artículos relacionados

Junto a la publicación, el viudo compartió una imagen de su fallecida esposa, la cual comenzó a llenarse de mensajes de despedida y lamentos por la inesperada pérdida.

 

¿Quién era Floria Márquez, 'la show woman de Venezuela'?

Conocida como 'la show woman de Venezuela', Floria Márquez logró tener una reconocida carrera musical. Nació el 11 de febrero de 1950 en Caracas, Venezuela, su especialidad era el bolero.

El gusto por la música que tenía Floria fue heredado de su familia, después de mediados de la década de los 80 inició su 'boom' artístico.

Aparte de la música, la actuación también la acompañó. En ese sentido, lograba capturar a los espectadores no solo con su voz, sino que a la vez con la interpretación que le daba a cada canción gracias a su versatilidad en el escenario.

Artículos relacionados

Floria compartió escenario al lado de destacados artistas de Latinoamérica, entre ellos Armando Manzanero, Los Panchos, Lucho Gatica, entre otros. En cuanto a su vida amorosa, estuvo casada con el productor y orquestador venezolano Pedro López, tuvieron dos hijas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón confiesa que pagará por el mal que hizo en La casa de los famosos Colombia | VIDEO

Yina Calderón se sinceró con sus seguidores y comentó que no la tendrá fácil en el nuevo proyecto en el que participará.

Hailey Bieber responde a críticas Hailey Baldwin

Hailey Bieber responde a críticas sobre su apariencia: comentarios "trans" no la afectan

Hailey Bieber responde a los comentarios sobre parecer una persona "trans". Su respuesta dejó en shock a muchos.

Aida Victoria y Juan Tejada Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano desmiente a Juan David Tejada y revela que tendría más hijos

Aida Victoria Merlano respondió un TikTok sobre Juan David Tejada y reveló detalles sobre sus hijos y su comportamiento.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta, en La casa de los famosos Colombia La abuela La casa de los famosos Colombia

Nicolás Arrieta, primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Nicolás Arrieta, el polémico influencer que arrasó en las votaciones y entra a la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Talento internacional

Falleció la madre de Iker, 'el niño millonario', amigo de Karol G: esto se sabe

Stephen Hawking Ciencia

El aterrador aviso sobre la humanidad que Stephen Hawking hizo antes de morir

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha Shakira

Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo