Falleció la madre de Iker, 'el niño millonario', amigo de Karol G: esto se sabe

El mundo digital está de luto tras confirmarse la muerte de la madre de Iker, 'el niño millonario' y amigo de Karol G, quien falleció días después de celebrar el cumpleaños número 9 del pequeño influencer mexicano.

¿De qué murió la madre de Iker, 'el niño millonario'?

Por medio de un comunicado en la cuenta personal de Instagram del pequeño, Iker, se dio a conocer que su madre Miriam Guadalupe Arizpe García falleció el pasado 24 de octubre de 2025, tras padecer durante muchos años una enfermedad de fase terminal denominada riñones poliquísticos hereditarios.

De acuerdo a una entrevista que le hicieron a la abuela del niño influencer en 2022, desde que Iker era un bebé, su madre fue diagnosticada con esta enfermedad, y debido a que también venía sufriendo de hipotiroidismo y sobrepeso, no fue apta para recibir un trasplante de riñón.

La madre de Iker padecía una enfermedad renal hereditaria conocida como riñones poliquísticos, la cual le causó la muerte. (Foto: Freepik)

Fue desde ese entonces, que, según la abuela del infante, quien de igual manera falleció ese mismo año que concedió la entrevista, relató que la mujer solo recibía hemodiálisis hasta que su cuerpo se lo permitiera.

Hoy, el pequeño la despidió con un emotivo mensaje tras haber compartido con ella su cumpleaños número 9.

¿Qué mensaje publicó Iker, 'el niño millonario', para su madre en Instagram?

A través de un video con varias fotografías junto a su madre, el pequeño Iker anunció en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su mamá.

En la publicación, el influencer y su familia pidieron oraciones por el eterno descanso de la mujer de 43 años y fortaleza para sus seres queridos.

Además, a través de sus historias en la misma red social, se compartió videos del pequeño junto a su mamá e información del lugar donde se llevarián a cabo sus honras fúnebres.

¿Quién es Iker, 'el niño millonario'?

Iker, conocido en redes como “el niño millonario”, es un creador de contenido mexicano que acumula más de 3 millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de seguidores en Instagram.

Su carismático contenido, en el que comparte parte de su vida cotidiana y momentos junto a celebridades como Ángela Aguilar, lo ha posicionado como una de las figuras infantiles más populares del mundo digital.

Seguidores de Iker, 'el niño millonario', le piden a Karol G que se pronuncie en redes sobre lo sucedido con la madre del menor. (Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images/AFP)

Su popularidad se amplió aún más cuando Karol G lo invitó a participar en los videos promocionales y de cierre de su tour latinoamericano 'Mañana Será Bonito', donde apareció junto a 'La Bichota' en un tierno video.

A raíz de la reciente pérdida de su madre, varios seguidores de Iker han pedido a la cantante que se comunique con el pequeño para expresarle su más sentido pésame.