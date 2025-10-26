Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón revela los polémicos objetos que llevó a La casa de los Famosos y llevará al nuevo reality

Yina Calderón mostró a sus seguidores los polémicos objetos que llevó a La casa de los famosos y ahora llevará a su nuevo reality.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón reveló a sus seguidores los objetos polémicos que llevará al nuevo reality del que participará.

Yina Calderón genera expectativa antes de ingresar al nuevo reality del que participará en República Dominicana. Pues en redes mostró un par de objetos que ya causaron polémica en La casa de los famosos Colombia y ahora serán tema de conversación en este nuevo formato.

¿Cuáles son los objetos que Yina Calderón llevará a este reality y que fueron polémicos en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido bogotana ya ha llegado a República Dominicana para hacer parte de un nuevo reality junto a varias celebridades.

Por ello, por medio de sus historias de Instagram ha revelado algunos detalles de lo que será su participación allí y de paso dos objetos polémicos que uso en el reality del Canal RCN.

Yina Calderón reveló los objetos que llevará al nuevo reality y que fueron polémicos en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón sorprendió a sus fans al revelar los objetos que llevará al nuevo reality y que fueron polémicos en La casa de los famosos Colombia.

Se trata de la cabeza de dos muñecos, a los que Yina llamó Yeison y Annabelle en referencia a personajes de películas de terror.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia les hizo agujeros y sacó su propio cabello por ellos, creando la ilusión de que los muñecos tenían melena.

Estas excentricidades recordaron inmediatamente algunas de las polémicas que protagonizó en el reality, donde solía usarlas durante su estadía en la casa de El Jefe o en algunos posicionamientos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes ante esta excentricidad de Yina Calderón?

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios encontraron la idea divertida y creativa sobre los muñecos y la originalidad de Yina.

Sin embargo, otros comentaron que esto podría ser una señal de que la participante volvería a lucir atuendos con poco diseño, tal como sucedió en el reality del Canal RCN, generando debate sobre su estilo y su manera de expresarse dentro de la casa.

Yina Calderón reveló los objetos que llevará al nuevo reality y que fueron polémicos en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón recibió miles de comentarios en redes al revelar que usara de nuevo los muñecos en su cabeza como parte de su outfit en el nuevo reality del que participará.

¿Qué espera Yina Calderón de su participación en este nuevo reality en República Dominicana?

A pesar de la polémica, Yina no ocultó sus intenciones: aseguró que su meta es convertirse en la villana favorita de todos los tiempos dentro del reality.

Además, reveló que convivirá con varios famosos, por lo que promete momentos divertidos, polémicos e inesperados, manteniendo su sello característico que tanto atrae al público; eso sí, aseguró que no buscará conflictos con sus compatriotas.

