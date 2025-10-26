Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano responde con dura advertencia a seguidora que confesó amar a Neider: ¿qué le dijo?

Karen Sevillano sorprendió a sus fans con la contundente respuesta que le dio a la seguidora que expresó querer amar a Neider.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karen Sevillano le responde a seguidora que confesó amar a Neider
Karen Sevillano no dudó en responderle con un contundente mensaje a su seguidora que confesó amar a Neider su prometido. (Fotos: Canal RCN)

La influencer caleña Karen Sevillano respondió en los comentarios de una de sus publicaciones en Instagram, donde aparece, junto a Neider, a una seguidora que confesó amarlo, lanzándole una dura advertencia.

¿Qué publicación de Karen Sevillano recibió el comentario de amor de una seguidora hacia Neider?

La exparticipante de La casa de los Famosos Colombia ha dejado ver a sus más de 3 millones de seguidores, que su relación con el también creador de contenido, Neider García, es más fuerte que una roca.

Pues en varias oportunidades ha compartido fotos y videos junto a él, donde a simple vista dejan ver su linda relación.

Karen Sevillano le responde a seguidora que confesó amar a Neider
Karen Sevillano dejó ver que es una mujer celosa con la advertencia que le lanzó a una seguidora. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, Karen ha dejado claro que es celosa, como se evidenció al revisar los comentarios de una publicación del 14 de septiembre, donde una seguidora comentó las fotos señalando que amaba a Neider, donde ella y su prometido aparecen juntos en medio del mar, posiblemente celebrando el mes del amor y la amistad.

A tu marido lo amo", le dijo la mujer.

¿Qué respuesta le dio Karen Sevillano a la seguidora que aseguró amar a Neider?

Fiel a su característico humor, la presentadora le lanzó una dura advertencia a su seguidora, recordándole lo que le pasó a aquella mesera en Valledupar, a quien una mujer le jaló el cabello al descubrir que su novio le había escrito por WhatsApp.

¿Usted vio lo que le pasó a la mesera?, le dijo agregando unos emojis de risas.

La situación de la que le hablaba Karen se volvió tan viral y generó miles de reacciones, que le hicieron recordar de manera jocosa, que sería una forma de hacerle ver a las mujeres que, Neider es solo su amor, generando que sus seguidores la felicitaron por su contundente y divertida respuesta a su seguidora.

Karen Sevillano le responde a seguidora que confesó amar a Neider
Fiel a su humor, Karen Sevillano le dejó ver a la seguidora lo que le haría por decir que amaba a Neider. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo comenzó la relación de Karen Sevillano y Neider García?

En una entrevista con la youtuber Cami Pulgarín, Neider y Karen revelaron que durante un viaje a la playa con amigos, Karen se acercó a él para contarle que una amiga suya estaba interesada en él. Pero él, con humor, le dijo que le mencionara que él era ya novio suyo, con la intención de que la influencer comenzara a imaginar cosas.

A partir de ese momento, el nuquiseño empezó a coquetearle, lo que eventualmente los llevó a pasar tiempo juntos en un cuarto, consolidando así el inicio de su relación.

