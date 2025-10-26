¡Confirmado! Karina García se une a Yina Calderón en el reality de República Dominicana

Karina García ha sido confirmada como la otra colombiana que participará en República Dominicana junto a Yina Calderón en nuevo reality de convivencia.

¿Cómo se conoció que Karina García participaría junto a Yina Calderón en un nuevo reality en República Dominicana?

Muchos eran los rumores en redes sociales de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se uniría al nuevo reality de convivencia que se prepara en República Dominicana y que dará comienzo el próximo 30 de octubre.

Pues la modelo paisa habría expresado en medio de una entrevista para el programa de Buen Día, Colombia del Canal RCN, que le vendrían nuevos proyectos.

Karina García habría dado a entender que tendría nuevos proyectos que pronto conocerían. (Foto: Canal RCN)

De igual manera, la empresaria Yina Calderón, habría mencionado en un directo que posiblemente Karina o Melissa Gate podrían ser parte del selecto grupo de celebridades, pero no tenía cien por ciento la certeza.

No obstante, los rumores terminaron ser ciertos, y recientemente por medio de la cuenta de Instagram de este formato dominicano y de la misma Karina, se confirmó que la exenfermera de profesión será la nueva participante.

¡Paren todo! Una estrella de Colombia acaba de entrar. Bienvenida Karina, Reina del brillo, la actitud y el espectáculo", decía el mensaje escrito en la publicación.

¿Cómo reaccionó Karina García a su entrada al nuevo reality en República Dominicana junto a Yina Calderón?

La creadora de contenido antioqueña dejó ver su alegría en medio de los comentarios de dicha publicación, asegurando que estaba ansiosa por llegar a la isla.

Además, en sus historias de Instagram mostró una maleta llena de pollitos de colores de peluche mientras conducía un lujoso auto rojo, luciendo un elegante atuendo negro y un bolso a juego con el coche, acompañado del mensaje: "una paisa en RD".

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la noticia de que Karina García sería su compañera en este nuevo reality en RD?

Por el momento, la influencer bogotana no se ha pronunciado en sus redes sobre este acontecimiento.

Sin embargo, durante un live desde un hotel en República Dominicana, afirmó que no le haría rivalidad a su compatriota -sin saber aún que se trataba de Karina- aclarando que su objetivo era ganarse a una rival internacional.