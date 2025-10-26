Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Confirmado! Karina García se une a Yina Calderón en el reality de República Dominicana

Karina García se mostró emocionada por viajar a República Dominicana, donde participará en el reality junto a Yina Calderón.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García mostró su felicidad de viajar a RD donde participará en este reality junto a Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

Karina García ha sido confirmada como la otra colombiana que participará en República Dominicana junto a Yina Calderón en nuevo reality de convivencia.

Artículos relacionados

¿Cómo se conoció que Karina García participaría junto a Yina Calderón en un nuevo reality en República Dominicana?

Muchos eran los rumores en redes sociales de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se uniría al nuevo reality de convivencia que se prepara en República Dominicana y que dará comienzo el próximo 30 de octubre.

Pues la modelo paisa habría expresado en medio de una entrevista para el programa de Buen Día, Colombia del Canal RCN, que le vendrían nuevos proyectos.

Karina García confirmó que participará en el reality de República Dominicana junto a Yina Calderón
Karina García habría dado a entender que tendría nuevos proyectos que pronto conocerían. (Foto: Canal RCN)

De igual manera, la empresaria Yina Calderón, habría mencionado en un directo que posiblemente Karina o Melissa Gate podrían ser parte del selecto grupo de celebridades, pero no tenía cien por ciento la certeza.

No obstante, los rumores terminaron ser ciertos, y recientemente por medio de la cuenta de Instagram de este formato dominicano y de la misma Karina, se confirmó que la exenfermera de profesión será la nueva participante.

¡Paren todo! Una estrella de Colombia acaba de entrar. Bienvenida Karina, Reina del brillo, la actitud y el espectáculo", decía el mensaje escrito en la publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García a su entrada al nuevo reality en República Dominicana junto a Yina Calderón?

La creadora de contenido antioqueña dejó ver su alegría en medio de los comentarios de dicha publicación, asegurando que estaba ansiosa por llegar a la isla.

Además, en sus historias de Instagram mostró una maleta llena de pollitos de colores de peluche mientras conducía un lujoso auto rojo, luciendo un elegante atuendo negro y un bolso a juego con el coche, acompañado del mensaje: "una paisa en RD".

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la noticia de que Karina García sería su compañera en este nuevo reality en RD?

Por el momento, la influencer bogotana no se ha pronunciado en sus redes sobre este acontecimiento.

Sin embargo, durante un live desde un hotel en República Dominicana, afirmó que no le haría rivalidad a su compatriota -sin saber aún que se trataba de Karina- aclarando que su objetivo era ganarse a una rival internacional.

Karina García confirmó que participará en el reality de República Dominicana junto a Yina Calderón
Yina Calderón manifestó que no le haría la vida imposible a su compatriota en RD, pues busca una enemiga internacional. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fernando González operado en Medellín Talento nacional

Cantante colombiano reapareció tras cirugía súbita en Medellín y Luis Alfonso reaccionó

La clínica confirmó la cirugía de un cantante colombiano en Medellín. Su evolución es positiva y Luis Alfonso mostró su apoyo.

Yina Calderón

¿Yina Calderón habría viajado a República Dominicana no solo por el reality, sino por amor?: esto dijo

Yina Calderón insinuó que su paso por República Dominicana tendría un motivo más allá de un reality, ¿el amor sería la razón?

La familia Osbourne de luto Talento internacional

¡La familia Osbourne de luto! Tras la muerte de Ozzy, Sharon Osbourne enfrenta otra pérdida familiar

Tres meses después de la muerte de Ozzy, la familia Osbourne enfrenta otro momento difícil. Sharon anunció la noticia.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta

Así reaccionó Nicolás Arrieta al ser el primer habitante confirmado de La casa de los famosos Colombia 3

Nicolás Arrieta celebró su confirmación como primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3 con un curioso mensaje en redes.

Talento internacional

Muere bebé de reconocida presentadora de televisión: "llegaste a este mundo por un breve momento"

Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee causa revuelo al confesar la prohibición que le impuso su padre sobre Don Omar

Talento internacional

Falleció la madre de Iker, 'el niño millonario', amigo de Karol G: esto se sabe

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo