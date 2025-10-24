Karina García sorprendió con inesperada confesión sobre su infancia: "Una niña de pueblo"

Karina García constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus publicaciones y declaraciones, precisamente, en las últimas horas ha sido tema de conversación por una confesión sobre su pasado.

¿Qué le pasó a Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en la cárcel?

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente les contó a sus seguidores que había cumplido un gran sueño en su vida, ser la embajadora de una importante revista.

La modelo antioqueña expresó su felicidad por convertirse en la imagen de una revista de la cual era fanática desde su adolescencia: "Ser imagen de esta revista para mí significa mucho".

Tras contarles esta buena noticia a sus seguidores, la modelo paisa compartió una curiosa confesión sobre su infancia que conmovió y estremeció a sus seguidores.

Karina García reveló algo sobre su infancia. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la confesión que Karina García hizo sobre su infancia?

Karina García les contó a sus seguidores que cuando pequeña creció en un hogar humilde en un municipio en Antioquia.

Según reveló, era una niña que no tenía oportunidades más allá de terminar su colegio en la escuela del municipio, pero para ella esto no fue un limitante.

Ayer era una niña de un pueblo y sin oportunidades.

Karina aseguró que, hoy en día se sentía orgullosa por haber nacido en un hogar humilde, lo cual la motivó a salir adelante a pesar de las adversidades.



La modelo compartió esto como una especie de mensaje de inspiración para sus seguidores para que crean en sus sueños y en que todo lo pueden: "Hoy soy una Diva y la imagen de una de las revistas con las que crecí".

¿Qué reacciones provocó la confesión de Karina García sobre su infancia?

Como era de esperarse esta confesión de Karina García conmovió a sus seguidores, quienes le han enviado un sinfín de mensajes de felicitación por su resiliencia y ganas de salir adelante.

Además, le han aplaudido su nuevo logro con esa importante revista con la que firmó, asegurando que su belleza y carisma le seguirían abriendo puertas inimaginables.