¿Yina Calderón habría viajado a República Dominicana no solo por el reality, sino por amor?: esto dijo

La exparticipante de La casa de los Famosos Colombia, Yina Calderón, ya está en República Dominicana para participar en un nuevo reality. Durante una transmisión en vivo desde su hotel, habló sobre si buscaría el amor allí, dejando sorprendidos a sus seguidores.

¿Yina Calderón buscará el amor en el nuevo reality donde participará?

A través de un en vivo en su cuenta de TikTok, la empresaria mostró a sus más de 600 mil seguidores que su paso por el nuevo reality no tiene como propósito encontrar el amor, sino reafirmar su papel como la “villana favorita” del público.

No obstante, dejó entrever que hay alguien que le interesa. Aunque esta persona no participará en el reality, sería amigo del creador del formato que se estrenará próximamente en la isla junto a varias celebridades latinoamericanas.

Yina Calderón dejó ver que aunque no busca amor dentro del reality donde participará, sí le interesa alguien. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es el hombre que le gusta a Yina Calderón y que es amigo del creador del reality en el que participará?

Emocionada, la creadora de contenido bogotana reveló que su nuevo jefe -el creador del reality en el que participará-es el mejor amigo del rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 6ix9ine.

Yina ha dejado ver en varias ocasiones que el artista de 30 años le llama la atención, y por eso en medio de este live que realizó dejó ver que está feliz de que podría dársela una oportunidad con el rapero.

Yina Calderón ha dejado saber en varias oportunidades que le encanta el rapero Tekashi 6ix9ine. (Foto: Canal RCN)

Amor si no, hay cuál amor, ustedes saben que a mí no me interesa el amor en este reality y en ningún reality. Aunque, ustedes sabían aquí entre nos, que mi nuevo jefe es muy amigo, pero re amigo, o sea panas, cuando choca, choca... con Tekashi 6ix9ine", dijo mientras se tomaba su cara con ambas manos.

Mientras tanto, en los comentarios varios usuarios le decían que se estaba haciendo muchas ilusiones y la apodaban “Ga-Yina”, en referencia a lo ocurrido en 'Stream Fighters 4', cuando renunció a su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

¿Quién es Tekashi 6ix9ine?

Tekashi 6ix9ine es un rapero estadounidense de origen mexicano y puertorriqueño reconocido por su estilo provocador, su cabello multicolor y éxitos como 'Gummo' y 'Gooba'.

Además de su carrera musical, ha sido una figura polémica por sus declaraciones y conflictos públicos. El artista fue pareja de la cantante dominicana Yailin 'la más viral', con quien protagonizó una mediática relación.

Por su parte, Yina Calderón ha expresado en varias ocasiones su admiración y gusto por el rapero, asegurando que le parece atractivo y talentoso.