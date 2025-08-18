Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tekashi 6ix9ine atraviesa un duro luto tras inesperada pérdida: “me apoyaste en todo”

Tekashi 6ix9ine enfrenta un duro momento personal tras confirmar una inesperada pérdida que lo dejó devastado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tekashi 6ix9ine enfrenta un inesperado golpe que lo dejó devastado
Tekashi 6ix9ine conmueve con su reacción tras inesperada pérdida. (Foto AFP: Marco Bertorello).

Daniel Hernández, mejor conocido en la industria musical como Tekashi 6ix9ine, sorprendió al revelar el difícil momento que atraviesa tras la muerte de la bailarina e influenciadora Ariela la Langosta, una de sus amigas más cercanas y quien participó en varios de sus videos musicales.

Artículos relacionados

¿Quién es Ariela la Langosta? Amiga cercana de Tekashi 6ix9ine que falleció

Ariela la Langosta, quien falleció en la madrugada del pasado domingo 17 de agosto en hechos aun no esclarecidos por las autoridades, era una influenciadora dominicana y bailarina profesional que participó en diversos videos musicales del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, con quien además tenía una relación de amistad muy cercana.

Tekashi 6ix9ine atraviesa uno de sus momentos más difíciles
Tekashi 6ix9ine comparte su dolor por la inesperada partida de un ser cercano. (Foto AFP: Bob Levey).

Según información revelada en medio de comunicación internacionales, Ariela habría disfrutado de una noche de fiesta antes de su fallecimiento. Sin embargo, otras versiones apuntan a que la mujer se encontraba dentro del establecimiento en el que trabajaba como bailarina momentos antes del fatídico acontecimiento.

Artículos relacionados

Por el momento las autoridades no han revelado información oficial que esclarezca los hechos que desembocaron en la muerte de Ariela la Langosta.

¿Cómo reaccionó Tekashi 6ix9ine a la muerte de Ariela la Langosta?

Tras conocerse la muerte de Ariela la Langosta, el rapero Tekashi 6ix9ine compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones en las que expresó el dolor por la pérdida de su amiga.

Luto en la vida de Tekashi 6ix9ine: atraviesa un difícil momento personal
Tekashi 6ix9ine enfrenta un momento de duelo tras una repentina pérdida. (Foto AFP: Eric Espada).

En varios videos publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne millones de seguidores, el artista recordó distintos momentos vividos junto a ella: salidas a fiestas, grabaciones de videos musicales y tardes de piscina en lo que sería la lujosa casa del cantante.

Artículos relacionados

“Te amo, no existe corazón más lindo; me apoyaste en todo, negra. Yo te amé”, se lee en los emotivos audiovisuales.

Con sus mensajes, el rapero dejó ver el gran cariño que sentía por Ariela y el vacío que deja su partida. Por ahora, la muerte de Ariela la Langosta sigue rodeada de incógnitas y las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre cómo fue su parto

La influenciadora Aida Victoria Merlano habló sobre cómo fue el parto de su hijo Emiliano.

Cazzu alza la voz tras las declaraciones de Nodal: esto pasó Cazzu

Cazzu le habría respondido a Nodal tras su polémica entrevista

Cazzu habría respondido a los comentarios de Christian Nodal sobre su relación en polémica entrevista.

Andrea Valdiri le canta a su mamá Andrea Valdiri

Andrea Valdiri enamoró al cantarle a su mamá en su cumpleaños

La influenciadora Andrea Valdiri fue elogiada por su talento musical en la fiesta de cumpleaños de su mamá.

Lo más superlike

Influencers mueren Influencers

Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

Los influenciadores Stacey Tourout y Matthew Yeomans salieron en su vehículo y se fueron por un acantilado.

Hospitalizan a Alejandra Guzmán en México Celebrities

Alejandra Guzmán es hospitalizada de nuevo: esto se sabe sobre su estado de salud

Rupert Grint y Ed Sheeran sorprenden en “A Little More” Ed Sheeran

Ed Sheeran sorprende al "casarse" con Rupert Grint, el actor de Harry Potter que se parece a él

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO