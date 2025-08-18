Tekashi 6ix9ine atraviesa un duro luto tras inesperada pérdida: “me apoyaste en todo”

Daniel Hernández, mejor conocido en la industria musical como Tekashi 6ix9ine, sorprendió al revelar el difícil momento que atraviesa tras la muerte de la bailarina e influenciadora Ariela la Langosta, una de sus amigas más cercanas y quien participó en varios de sus videos musicales.

¿Quién es Ariela la Langosta? Amiga cercana de Tekashi 6ix9ine que falleció

Ariela la Langosta, quien falleció en la madrugada del pasado domingo 17 de agosto en hechos aun no esclarecidos por las autoridades, era una influenciadora dominicana y bailarina profesional que participó en diversos videos musicales del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, con quien además tenía una relación de amistad muy cercana.

Tekashi 6ix9ine comparte su dolor por la inesperada partida de un ser cercano. (Foto AFP: Bob Levey).

Según información revelada en medio de comunicación internacionales, Ariela habría disfrutado de una noche de fiesta antes de su fallecimiento. Sin embargo, otras versiones apuntan a que la mujer se encontraba dentro del establecimiento en el que trabajaba como bailarina momentos antes del fatídico acontecimiento.

Por el momento las autoridades no han revelado información oficial que esclarezca los hechos que desembocaron en la muerte de Ariela la Langosta.

¿Cómo reaccionó Tekashi 6ix9ine a la muerte de Ariela la Langosta?

Tras conocerse la muerte de Ariela la Langosta, el rapero Tekashi 6ix9ine compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones en las que expresó el dolor por la pérdida de su amiga.

Tekashi 6ix9ine enfrenta un momento de duelo tras una repentina pérdida. (Foto AFP: Eric Espada).

En varios videos publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne millones de seguidores, el artista recordó distintos momentos vividos junto a ella: salidas a fiestas, grabaciones de videos musicales y tardes de piscina en lo que sería la lujosa casa del cantante.

“Te amo, no existe corazón más lindo; me apoyaste en todo, negra. Yo te amé”, se lee en los emotivos audiovisuales.

Con sus mensajes, el rapero dejó ver el gran cariño que sentía por Ariela y el vacío que deja su partida. Por ahora, la muerte de Ariela la Langosta sigue rodeada de incógnitas y las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.