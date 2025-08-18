Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu le habría respondido a Nodal tras su polémica entrevista

Cazzu habría respondido a los comentarios de Christian Nodal sobre su relación en polémica entrevista.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Cazzu alza la voz tras las declaraciones de Nodal: esto pasó
¿Respuesta de Cazzu a Nodal? Fans analizan sus recientes publicaciones. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, habría reaccionado a la reciente entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha, donde el cantante reveló detalles inéditos sobre el fin de su relación con la argentina y el inicio de su romance con Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el fin de su relación con Cazzu?

En la entrevista brindada a la periodista Adela Micha, el cantante de regional mexicano Christian Nodal reveló detalles nunca contados sobre cómo terminó su relación con Cazzu y por qué inició rápidamente un romance con Ángela Aguilar, con quien se casó poco después de oficializar su noviazgo.

Cazzu habría respondido a Nodal tras su polémica entrevista con Adela Micha
Cazzu responde indirectamente a Nodal tras su entrevista que generó polémica. (Foto AFP: Mireya Acierto).

Según Nodal, la relación con la madre de su hija había terminado mucho antes de que decidieran anunciarlo públicamente, ya que el amor que ambos sentían se había apagado con el tiempo. El cantante afirmó que se separaron en seis ocasiones y que fue el 8 de mayo de 2024 cuando decidió poner fin definitivo a su historia.

Asimismo, aseguró que nunca estuvo con Ángela Aguilar mientras aún mantenía su relación con Cazzu y que hizo todo lo posible por mantenerla por el bienestar de su hija, Inti. Sin embargo, en medio de sus discusiones, Nodal reveló que Cazzu le dijo que no quería ser la mujer que él necesitaba, algo que le rompió el corazón.

¿Cazzu reaccionó a la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

Luego de que la entrevista de Nodal ganara gran popularidad y generara todo tipo de reacciones, internautas tomaron una reciente publicación de la cantante Cazzu como una respuesta indirecta al artista, quien aseguró que ella le rompió el corazón.

Cazzu publica inesperado mensaje tras entrevista polémica de Nodal
La reacción de Cazzu ante los comentarios de Nodal sobre su relación. (Foto AFP: Mireya Acierto).

Por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cazzu compartió el fragmento de una canción que muchos relacionaron como respuesta a Nodal. En este menciona que tanto la calle como el amor tienen códigos que “él” no

conoce.

“El amor y la calle se parecen, porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”, se lee.

