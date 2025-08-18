Cazzu le habría respondido a Nodal tras su polémica entrevista

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, habría reaccionado a la reciente entrevista de Christian Nodal con la periodista Adela Micha, donde el cantante reveló detalles inéditos sobre el fin de su relación con la argentina y el inicio de su romance con Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre el fin de su relación con Cazzu?

En la entrevista brindada a la periodista Adela Micha, el cantante de regional mexicano Christian Nodal reveló detalles nunca contados sobre cómo terminó su relación con Cazzu y por qué inició rápidamente un romance con Ángela Aguilar, con quien se casó poco después de oficializar su noviazgo.

Cazzu responde indirectamente a Nodal tras su entrevista que generó polémica. (Foto AFP: Mireya Acierto).

Según Nodal, la relación con la madre de su hija había terminado mucho antes de que decidieran anunciarlo públicamente, ya que el amor que ambos sentían se había apagado con el tiempo. El cantante afirmó que se separaron en seis ocasiones y que fue el 8 de mayo de 2024 cuando decidió poner fin definitivo a su historia.

Asimismo, aseguró que nunca estuvo con Ángela Aguilar mientras aún mantenía su relación con Cazzu y que hizo todo lo posible por mantenerla por el bienestar de su hija, Inti. Sin embargo, en medio de sus discusiones, Nodal reveló que Cazzu le dijo que no quería ser la mujer que él necesitaba, algo que le rompió el corazón.

¿Cazzu reaccionó a la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

Luego de que la entrevista de Nodal ganara gran popularidad y generara todo tipo de reacciones, internautas tomaron una reciente publicación de la cantante Cazzu como una respuesta indirecta al artista, quien aseguró que ella le rompió el corazón.

La reacción de Cazzu ante los comentarios de Nodal sobre su relación. (Foto AFP: Mireya Acierto).

Por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cazzu compartió el fragmento de una canción que muchos relacionaron como respuesta a Nodal. En este menciona que tanto la calle como el amor tienen códigos que “él” no

conoce.