Andrea Valdiri enamoró al cantarle a su mamá en su cumpleaños

La influenciadora Andrea Valdirienamoró a millones de sus fanáticos luego de mostrarse cantando en la fiesta de cumpleaños de su mamá.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Cómo le celebró Andrea Valdiri el cumpleaños a su mamá?

La creadora de contenido Andrea Valdiri le organizó una gran fiesta a su madre en un enorme salón junto a sus seres queridos como invitados.

El lugar tuvo una gran decoración y la celebración contó con mariachis, que animaron la reunión.

En medio de la presentación de los mariachis, Andrea Valdiri tomó el micrófono y demostró su talento para la música.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿Andrea Valdiri le cantó a su mamá en su cumpleaños?

La barranquillera se mostró muy feliz de poder celebrarle un año más de vida a su madre y no tardó en dedicarle amorosas palabras por medio de la música.

La madre de la creadora de contenido se mostró muy conmovida por el noble gesto que tuvo la influenciadora hacia ella.

Posteriormente, Andrea Valdiri también registró el momento en que se ve a su novio bailando muy feliz con su mamá, demostrando la relación que hay entre suegra y yerno.

En la celebración también estuvo presente su hermana Shujam, que suele divertir a sus seguidores en redes sociales con sus particulares ocurrencias.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el canto de Andrea Valdiri?

Muchos seguidores decidieron opinar sobre el tema, donde algunos la llenaron de elogios, pero otros no tardaron en criticarla al respecto, cuestionado su talento vocal.

Artículos relacionados Karina García Emiro y La Toxi Costeña vivieron inesperada escena con fanática de Karina García

Por ahora, Andrea Valdiri no solo disfruta de su familia y su novio, sino también sigue enfocada en sus respectivos proyectos, entre ellos su emprendimiento de productos de belleza para mujeres y su entrenamiento para lo que será su enfrentamiento contra la empresaria Yina Calderón.

Recordemos que, la barranquillera competirá en el ring de boxeo el próximo 18 de mayo en el evento de Westcol llamado 'Stream Fighters 4', que tendrá lugar el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde esperarle ganarle a su rival, con quien lleva años de diferencias.

Desde que confirmó su participación se ha mostrado entrenando fuertemente y detallando que le ganará a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.