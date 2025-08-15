Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pichincho se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Pichingo se salvó del reto de eliminación en MasterChef Celebrity este 15 de agosto.

El comediante Pichingo se salvó de ir al reto de eliminación en MasterChef Celebrity tras convencer a los jurados con su preparación.

¿Cómo se salvó Pichingo en MasterChef Celebrity este 15 de agosto?

Los participantes con delantal negro, es decir, Valentina Taguado, Raúl Ocampo, LuisFer, Jorge Herrera, Julián Zuluaga, Pichingo y Nicolás, tuvieron que hacer una preparación con algunas sorpresas en intermedio.

Cabe destacar que Michelle también tenía delantal negro, pero esta fue salvada por sus compañeros, luego de que les dieran este poder y ella obtuviera la mayor votación.

Reto salvación en MasterChef Celebrity

Primero abrieron una caja, donde vieron algunos productos, donde debían tener como base la avena y según la presentadora Claudia Bahamón les fuera indicando debían abrir dos cajas más, donde encontraban dos ingredientes más que debían incluir en sus preparaciones.

Muchos se mostraron ansiosos al saber si debían hacer una preparación dulce o salada sin conocer qué ingredientes podrían salirles, pero todos lograron resolver.

El comediante decidió preparar un pollo apanado llamado "Como me he salvado barys veces", el cual presentó trovando y hasta puso a cantar y bailar a los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

Pichingo gana reto en MasterChef Celebrity

Los chefs llamaron adelante a Raúl Ocampo y a Pichingo, resaltando que fueron los dos mejores platos del reto, pero el que más les gustó fue el de Pichingo, elogiando su técnica y sabor.

El comediante se mostró muy feliz y agradecido por el resultado y subió al balcón junto a Ricardo Vesga, David Saní, Patty, Caterin Escobar, Carolina Sabino, Valeria y Violeta Bergonzi.

¿Quiénes quedaron con delantal negro y en riesgo en MasterChef Celebrity?

Tras la salvación de Michelle y Pichingo, quienes lograron quedar en riesgo de salir de MasterChef Celebrity fueron Valentina Taguado, Raúl Ocampo, LuisFer, Jorge Herrera, Julián Zuluaga y Nicolás.

Es decir, que en el próximo reto de eliminación, conoceremos cuál de ellos deberá abandonar la competencia y despedirse del anhelado titulo de ser el gran MasterChef Celebrity 2025.

Por ahora, no olvides estar al pendiente de la cocina más grande del mundo todas las noches por el Canal RCN a las 8:00 p.m.

