Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Novia de Yeferson Cossio sorprende tocando piano en su celebración de cumpleaños

Carolina Gómez, novia del influencer Yeferson Cossio, mostró su talento para la música tras cumplir 22 años.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez
Cumpleaños de Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio/Canal RCN

La influenciadora Carolina Gómez, novia del creador de contenido Yeferson Cossio, reveló a sus fanáticos una inesperada publicación de cumpleaños.

Artículos relacionados

¿Qué video reveló Carolina Gómez en su cumpleaños 22?

A través de su cuenta de Instagram, donde más de dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró luciendo su outfit para esta fecha tan especial, usando un vestido largo ajustado de color negro, el cual acompañó con un peinado recogido y un maquillaje natural.

En la grabación se mostró posando a la cámara junto a su ponqué con el número 22, cantidad de años que cumple y posteriormente se dejó ver tocando el piano, un talento que muchos desconocían.

Artículos relacionados

Con dicha publicación, aprovechó para agregar sentidas palabras por cumplir un año más de vida.

"Hoy celebro un año más de vida, y no puedo sentirme más feliz y agradecida por todas las bendiciones, aprendizajes y personas maravillosas que me rodean. Gracias de corazón por cada mensajito, por tanto amor y por ser parte de este proceso tan especial para mí. ¡Los amo infinito!", escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y de felicitaciones por una nueva vuelta al sol.

Además, destacaron lo bien que tocó dicho instrumento musical y le pidieron que compartiera más contenido interpretando el piano.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró Carolina Gómez su cumpleaños?

La joven tuvo una fiesta sorpresa de su novio Yeferson Cossio, quien decoró su casa con la temática de Barbie e invitó a varios amigos cercanos, entre ellos a la influenciadora Karina García, quien estuvo presente en dicha fiesta acompañando a los creadores de contenido en esta celebración tan especial.

Yeferson Cossio se mostró muy feliz de poder festejarle el cumpleaños a la joven, destacando lo importante que es ella para él.

Cabe destacar que, la influenciadora Cintia Cossio no pudo estar presente en la fiesta debido a su avanzado estado de gestación de su segundo bebé, a quien dará a luz en los próximos días, según dio a conocer a sus seguidores en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Participantes en riesgo en Masterchef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

La IA reveló quién sería el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA predice tras un análisis quién sería el siguiente participante que quedaría por fuera de MasterChef Celebrity.

Karina García y Yeferson Cossio Karina García

Karina García asistió a la fiesta sorpresa de Carolina Gómez organizada por Yeferson Cossio | VIDEO

Karina García fue una de las invitadas a la fiesta de Carolina Gómez organizada por Yeferson Cossio en Guatapé, Antioquia.

Aída Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano revela cómo vive la etapa de ser madre: “lo mejor de mi vida”

Aída Victoria Merlano presume en redes la felicidad que le ha dado la llegada de Emiliano y revela cómo ha cambiado su vida.

Lo más superlike

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichincho se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

Pichingo se salvó del reto de eliminación en MasterChef Celebrity este 15 de agosto.

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Greeicy Rendón en cárceles de mujeres Greeicy

Greeicy visitó a mujeres en la cárcel, les dio un concierto y dedicó un emotivo discurso

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Nodal desmiente a Cazzu sobre no darle suficiente dinero para su hija

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO