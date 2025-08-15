Novia de Yeferson Cossio sorprende tocando piano en su celebración de cumpleaños

La influenciadora Carolina Gómez, novia del creador de contenido Yeferson Cossio, reveló a sus fanáticos una inesperada publicación de cumpleaños.

¿Qué video reveló Carolina Gómez en su cumpleaños 22?

A través de su cuenta de Instagram, donde más de dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró luciendo su outfit para esta fecha tan especial, usando un vestido largo ajustado de color negro, el cual acompañó con un peinado recogido y un maquillaje natural.

En la grabación se mostró posando a la cámara junto a su ponqué con el número 22, cantidad de años que cumple y posteriormente se dejó ver tocando el piano, un talento que muchos desconocían.

Con dicha publicación, aprovechó para agregar sentidas palabras por cumplir un año más de vida.

"Hoy celebro un año más de vida, y no puedo sentirme más feliz y agradecida por todas las bendiciones, aprendizajes y personas maravillosas que me rodean. Gracias de corazón por cada mensajito, por tanto amor y por ser parte de este proceso tan especial para mí. ¡Los amo infinito!", escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y de felicitaciones por una nueva vuelta al sol.

Además, destacaron lo bien que tocó dicho instrumento musical y le pidieron que compartiera más contenido interpretando el piano.

¿Cómo celebró Carolina Gómez su cumpleaños?

La joven tuvo una fiesta sorpresa de su novio Yeferson Cossio, quien decoró su casa con la temática de Barbie e invitó a varios amigos cercanos, entre ellos a la influenciadora Karina García, quien estuvo presente en dicha fiesta acompañando a los creadores de contenido en esta celebración tan especial.

Yeferson Cossio se mostró muy feliz de poder festejarle el cumpleaños a la joven, destacando lo importante que es ella para él.

Cabe destacar que, la influenciadora Cintia Cossio no pudo estar presente en la fiesta debido a su avanzado estado de gestación de su segundo bebé, a quien dará a luz en los próximos días, según dio a conocer a sus seguidores en redes sociales.