Karina García asistió a la fiesta sorpresa de Carolina Gómez organizada por Yeferson Cossio | VIDEO

En las últimas horas, Yeferson Cossio se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales al celebrar de especial manera el cumpleaños número 22 de su novia Carolina Gómez, quien se ha convertido en un pilar fundamental en su vida tras las emotivas anécdotas que han tenido.

Además, Yeferson sorprendió recientemente a su novia Carolina con una especial fiesta de cumpleaños en su casa de Guatapé, Antioquia, donde invitó a varias celebridades del entretenimiento, entre esas a Karina García.

Artículos relacionados Karina García Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

Karina García asistió a la fiesta de la novia de Yeferson Cossio en Guatapé

Recientemente, Yeferson Cossio compartió en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 12 millones de seguidores, un video en el que sorprendió con el especial gesto que tuvo con su novia, pues, decoró toda su casa en Guatapé con temática de cumpleaños, para celebrar esta fecha especia y expresó lo siguiente:

“Le tenía una pequeñita sorpresa en casa a Carolina”, dice la descripción del video.

Entre los invitados que asistieron al evento están varios familiares y allegados de la pareja, entre esos, están Karina García, quien ha demostrado tener una gran afinidad entre ellos.

Karina García asistió a la fiesta de cumpleaños de la novia de Yeferson Cossio | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Carolina ha tenido la oportunidad de disfrutar esta fecha especial con todos sus allegados y, también, estando con su amiga Karina, quien ha sido centro de conversación mediática en los últimos meses al ser una de las participantes de La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y su romance con Altafulla.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN

¿Qué temática utilizó Yeferson Cossio para la fiesta de su novia?

Sin duda, uno de los temas más comentados en la fiesta que Yeferson le hizo a Carolina, se trató sobre la temática que el creador digital le hizo, resaltando el gran gusto que ella tiene por ‘Barbie’, pues utilizó tonalidad rosada en todo el alrededor.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio celebró el cumpleaños de Carolina Gómez: “Quiero pasar mi vida a tu lado”

Yeferson Cossio invitó a Karina García al cumpleaños de Karina García | Foto: Canal RCN

En el video se evidencia, que la sorpresa conmocionó de la mejor manera a Carolina, pues se llenó de orgullo al ver que su novio cumplió con todas las expectativas que tenía para el día de su cumpleaños, disfrutando de la compañía de la sorpresa, la asistencia de los invitados, en especial, de su amiga Karina García.