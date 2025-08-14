DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO

Han pasado apenas seis meses desde que DJ Exotic salió del hospital, luego de permanecer más de tres meses internado por las graves heridas que sufrió tras recibir varios impactos de bal4. Los médicos habían pronosticado que su recuperación tardaría al menos un año, pero contra todos los pronósticos volvieron a dar pasos mucho antes de lo previsto. Él mismo lo define como “un milagro” , algo que ni la ciencia ha podido explicar.

Artículos relacionados Paola Turbay Así se despidió Paola Turbay de Miguel Uribe Turbay tras honores fúnebres: “Te vamos a extrañar”

¿Qué impacto tuvo el reencuentro con su hijo en la recuperación de DJ Exotic?

Entre los momentos más emotivos de su proceso, destaca el reencuentro con su hijo Valentino, quien llegó de sorpresa a la clínica acompañado de su madre, Marcela . El DJ recuerda ese instante con profunda emoción: su pequeño le llevó un regalo y lo abrazó con fuerza, dándole la motivación que necesitaba para levantarse de la cama. Ese gesto lo llenó de energía para enfrentar los difíciles días que siguieron.

¿Qué obstáculos físicos y emocionales tuvo que superar DJ Exotic?

El camino no ha sido fácil. DJ Exotic se enfrentó a un desgaste físico extremo: perdió más de 25 kilos, sufrió daños en órganos vitales, estuvo en riesgo de amputación de una pierna y atravesó complicaciones respiratorias. Mentalmente, la lucha fue igual de dura, pues tuvo que aceptar una nueva realidad y enfrentar momentos de profunda tristeza. El apoyo de su familia y su fe fueron pilares para salir adelante.

¿Por qué la música ha sido clave para DJ Exotic en este proceso?

Para él, la música ha sido mucho más que un trabajo: se convirtió en su principal terapia. Continuar creando, producir junto a su hermana Gaya y proyectar nuevos shows a nivel internacional le ha dado fuerza y propósito. Aunque aún no ha regresado por completo a los escenarios, sueña con ese momento casi todos los días y lo visualiza como una meta cercana.

¿Qué visión de vida tiene ahora DJ Exotic?

Este proceso transformó profundamente su forma de ver el mundo. Hoy se considera más espiritual, agradecido y enfocado en lo que realmente importa. Sabe que sus sueños musicales siguen intactos y que volverá a compartir su talento con el público, pero esta vez lo hará cuidando cada detalle para evitar nuevos episodios de violenc1a.

Artículos relacionados Karina García Karina García enfrenta un reto que promete marcar un antes y un después en su vida

DJ Exotic es consciente de que su historia es un ejemplo de resistencia, amor y fe. Su voz, su música y su fortaleza inspiran a quienes lo siguen, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre puede brillar una luz.