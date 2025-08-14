Karina García enfrenta un reto que promete marcar un antes y un después en su vida

La recordada exparticipante de La casa de los famosos 2025 ha vuelto a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no por su paso por la televisión, sino por una meta personal que la llevará a un escenario muy distinto. Karina García , quien conquistó el cariño del público con su autenticidad y carisma, se alista para vivir un momento que marcará un antes y un después en su carrera.

¿Cómo anunció Karina García su inesperada decisión?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido descubrió a sus fanáticos con un anuncio cargado de emoción: el próximo 18 de octubre subirá al ring en el Movistar Arena de Bogotá para disputar su primera pelea de boxeo. Entre sonrisas y nervios, confesó que este reto le provoca una mezcla de sentimientos y que está decidida a dar lo mejor de sí.

Karina García anuncia su primera pelea de boxeo en Bogotá y promete darlo todo

¿Qué significa este reto para Karina García?

Para la influencer, este desafío representa mucho más que un evento deportivo. En sus propias palabras, se trata de una prueba de fuerza, disciplina y compromiso personal. Con una actitud valiente, asegura que está lista para enfrentarse a sus miedos y demostrar que, con dedicación, cualquier meta es posible.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Karina García?

En pocos minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración. Sus seguidores celebraron su valentía y expresaron entusiasmo por verla en esta nueva faceta. Muchos incluso confirmaron que estarán presentes en el evento para alentarla desde las grados y acompañarla en este momento tan especial.

¿Cómo se está preparando Karina García para el gran día?

Minutos después del anuncio, Karina compartió fragmentos de sus entrenamientos , donde se le ve practicando golpes, mejorando su resistencia y afinando su técnica. Estas imágenes han despertado aún más la expectativa de sus fanáticos, quienes no dudan en aplaudir su dedicación y constancia.

¿Qué espera Karina García de su público en este reto?

Con un tono cercano y lleno de cariño, Karina invitó a su comunidad digital a acompañarla en esta experiencia. Confesó que escuchar sus voces y sentir su apoyo en el lugar sería una motivación inmensa. “Yo sería la mujer más feliz del mundo donde mi equipo estuviera allá” , expresó con emoción.