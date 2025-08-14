Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mañana Express rinde homenaje a Alejandra Gómez: "Tu luz seguirá brillando"

Mañana Express rindió un sentido homenaje a Alejandra Gómez, recordando su alegría y legado que seguirán inspirando a todos.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Mañana Express despidió con sentido homenaje a Alejandra Gómez
Mañana Express despidió con sentido homenaje a la periodista Alejandra Gómez

La mañana de este jueves 13 de agosto, el mundo del periodismo colombiano se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Alejandra Gómez, reconocida periodista y presentadora que acompañó con su talento y calidez al programa Mañana Express del Canal RCN. Alejandra, caleña de 43 años, dejó una huella imborrable en quienes tuvieron la fortuna de conocerla y trabajar a su lado.

El equipo del programa abrió su emisión con un sentido homenaje, recordando su profesionalismo y sonrisa contagiosa. “Hoy estamos, Sandra, y mañana, como decimos popularmente, no sabemos, ¿sí? Y fíjense ustedes, esta imagen que ven acá es de una compañera, Alejandra, Alejandra Gómez… seguimos todos como en esa especie de shock cuando nos enteramos”, expresó uno de sus colegas, destacando la capacidad de Alejandra para transmitir calidez y afecto con cada palabra.

Mañana Express despidió con sentido homenaje a Alejandra Gómez
Mañana Express despidió con sentido homenaje a la periodista Alejandra Gómez

¿Qué dejó Alejandra Gómez en Mañana Express?

Alejandra no solo fue una periodista destacada; su esencia alegre y auténtica llenaba los estudios cada mañana. Su amor por la salsa, su energía contagiosa y su entrega en cada historia que compartía con los televidentes la convirtió en un ícono del programa. Cada saludo, cada sonrisa, era un reflejo por su trabajo y por su audiencia.

¿Cómo se despidió Alejandra Gómez del público?

En un emotivo mensaje, Alejandra expresó su gratitud por formar parte de Mañana Express: “Yo estoy muy feliz de ser parte de este equipo, y además, imagínense, de tener tremenda bendición, terminar y empezar el año con empleo, y lo mejor de todo, haciendo lo que a mí me gusta”. Sus palabras reflejaban una mujer agradecida, que valoraba cada oportunidad de contar historias y acompañar a su público.

Sencilla, aventurera y auténtica, Alejandra demostró que incluso detrás de una sonrisa puede haber momentos difíciles, pero que la entrega por lo que uno hace son capaces de dejar un legado duradero. Su fe, su alegría y su dedicación marcaron a quienes la rodearon, convirtiéndola en un ejemplo de profesionalismo y humanidad.

¿Cómo recuerda el equipo de Mañana Express a Alejandra Gómez?

El mensaje de despedida del programa fue claro y sentido: “Se nos va Alejandra, nos queda esa sonrisa, nos queda esa buena energía, esa disposición. Las personas no mueren siempre y cuando las recordemos, y ahí va a estar siempre tu recuerdo, Alejandra. Gracias y que en paz descanse”. Estas palabras resumieron el impacto que su presencia tuvo en todos, dejando un espacio lleno de cariño y admiración.

Aunque su vida se apagó el 10 de agosto, día de su cumpleaños, la memoria de Alejandra Gómez permanece viva en cada historia que compartió, en cada sonrisa que ofreció y en el corazón de quienes la amaron y valoraron su talento.

