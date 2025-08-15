Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy visitó a mujeres en la cárcel, les dio un concierto y dedicó un emotivo discurso

La cantante Greeicy Rendón visitó una cárcel de mujeres en Medellín con la fundación de Karol G.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Greeicy Rendón en cárceles de mujeres
Greeicy Rendón hace concierto en una cárcel de mujeres/AFP: Noam Galai

El cantante Greeicy Rendón realizó una visita al complejo carcelario El Pedregal en la ciudad de Medellín, donde ofreció un concierto a las mujeres reclusas y les dedico unas sentidas palabras.

¿Cómo fue la visita de Greeicy Rendón a cárcel de mujeres en Medellín?

La artista caleña hizo dicha visita acompañada y apoyando la fundación 'Con Cora' de la cantante Karol G, donde aprovechó para cambiarles un poco su rutina y llevarles un mensaje inspirador para que recuerden que los sueños de todas son valiosos y que cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer, y ser mejores.

Greeicy visita cárcel de mujeres

"Gracias a Greeicy y a todo su equipo por creer en el poder transformador de las mujeres y por sumarse a la apuesta por movilizarnos desde el arte y el amor para reconciliarnos con nosotras mismas, y acompañar la construcción de segundas oportunidades", dijeron desde la fundación de la Bichota.

Greeicy llegó luciendo un jean ancho, una blusa corta de color blanco y unas zapatillas.

¿Qué les dijo Greeicy Rendón a las mujeres en la cárcel?

La cantante quiso dedicarles unos mensajes inspiradores pese a lo que están viviendo.

Greeicy apoya la fundación de Karol G

"Nunca empezamos de cero, para hacerlo tocaría volver a nacer, pero podemos volver a empezar con los aprendizajes, con las cosas que nuestros errores nos han enseñado", les dijo.

Tras sus palabras y la revelación, miles de seguidores reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron cuánto los conmovió dicha labor y le agradecieron por ser tan generosa.

Por ahora, la artista sigue trabajando en nueva música y promocionando lo que será su siguiente canción titulada "Quiero +", que se espera sea un gran éxito.

