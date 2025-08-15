Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Luisa Fernanda W anunció el lanzamiento de una nueva canción en medio de polémica legal con las hermanas Legarda.

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda
Luisa Fernanda W prepara estreno de canción en el marco de su disputa con hermanas Legarda. (Foto Canal RCN | AFP: Amy Sussman).

Luisa Fernanda W sorprendió a sus cientos de seguidores al anunciar un nuevo lanzamiento musical junto a los integrantes del ‘The winning team’ en medio de la polémica legal con María y Daniela Legarda, hermanas del difundo cantante Fabio Legarda.

¿Qué pasó entre Luisa Fernanda W y las hermanas Legarda?

Vale la pena recordar que la reconocida influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W, junto a los integrantes del ‘The winning team’: Itzza Primera, Ryan y Dejota2021, enfrentan actualmente un pleito legal con Daniela y María Legarda tras su regreso a la industria musical.

Luisa Fernanda W lanza nueva canción durante proceso legal con familia de Legarda
Luisa Fernanda W revela estreno de canción en el marco de disputa con hermanas Legarda. (Foto Canal RCN).

Según información revelada por Luisa y sus compañeros, el equipo legal de las hermanas Legarda les había notificado que no podían usar el nombre ‘The winning team’ debido a que este les pertenecía a ellas.

Pues al parecer, una vez la empresaria y los demás integrantes anunciaron su regreso a la industria musical las hermanas Legarda iniciaron un proceso para registrar el nombre bajo su autoría, mismo proceso que el ‘The winning team’ estaba realizando en su momento.

Las hermanas Legarda habrían manifestado que este proyecto no podía seguir bajo el mismo nombre debido a que Fabio Legarda ya no se encontraba en él, y este podría afectar su legado.

Hasta el día de hoy se desconoce en qué va este proceso y si realmente Luisa Fernanda W y demás miembros del ‘The winning team’ no podrán seguir promocionando su música bajo este nombre.

¿Cuál es la nueva canción que Luisa Fernanda W anunció en medio del pleito legal con las hermanas Legarda?

Ahora bien, pese al pleito legal que enfrentan con las hermanas Legarda, Luisa Fernanda W anunció por medio de sus redes sociales, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un nuevo lanzamiento musical en compañía de Itzza Primera, Ryan y Dejota2021.

Luisa Fernanda W anuncia tema inédito mientras enfrenta disputa con hermanas Legarda
Luisa Fernanda W sorprende con nueva canción en pleno conflicto con hermanas Legarda. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, algo que llamó la atención de los internautas es que en ningún momento Luisa hizo mención al ‘The winning team’.

"En un ratito vamos a lanzar una nueva canción: Ryan Castro, Itzza, DJ y yo. Ustedes no saben cuánto yo amo esta canción; el video musical está orgánico, divino... esperen".

La canción ya se encuentra disponible en YouTube y ya cuenta con más de cuatro mil visualizaciones en menos de nueve horas.

