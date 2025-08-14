Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Taylor Swift reveló más detalles de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’

Taylor Swift anunció la portada de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’ y las canciones que harán parte de él.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Taylor Swift destapa nuevos secretos de ‘The Life of a Showgirl’
Taylor Swift confirma canciones y colaboraciones en ‘The Life of a Showgirl’. (Foto AFP: Suzanne Cordeiro).

Taylor Swift sorprendió hace pocos días a sus millones de fanáticos alrededor del mundo al anunciar su decimosegundo álbum, titulado The Life of a Showgirl. El pasado miércoles 13 de agosto reveló la portada, la lista de canciones y todo el concepto que rodea esta nueva producción.

¿Qué se sabe sobre ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift?

Según información revelada en el podcast ‘New Heights’, conducido por Travis y Jason Kelce, Taylor Swift confirmó que durante todo el The Eras Tour estuvo dejando pistas (Easter Eggs) sobre su nueva entrega The Life of a Showgirl.

Lo que se sabe del nuevo álbum de Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl’
Taylor Swift presenta la lista de canciones de ‘The Life of a Showgirl’. (Foto Canal RCN).

La cantante mencionó además que este era uno de los álbumes que más quería realizar por todo lo que este conlleva: “Este es el álbum que he querido hacer por mucho tiempo”.

Así mismo afirmó que este nuevo álbum es un guiño a sus entregas pasadas ‘Midnights’ y ‘The Tortured Poets Department’ por lo que los fanáticos podrán tener una continuación de las historias allí expuestas.

¿Cuántas canciones habrá en ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift?

The Life of a Showgirl incluirá doce temas, uno de ellos en colaboración con Sabrina Carpenter, en los que se espera que la cantante narre cómo fue realizar una gira mundial siendo una estrella pop, mientras enfrentaba todo lo que conlleva su vida personal.

Taylor Swift da a conocer más información de ‘The Life of a Showgirl’
Taylor Swift revela portada y temas de ‘The Life of a Showgirl’. (Foto AFP: Andre Dias Nobre).

“Este álbum trata sobre lo que sucedía tras bambalinas en mi vida durante esta gira (The Eras Tour), que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, explicó Taylor.

Las canciones que los seguidores de Taylor Swift encontrarán en su nuevo álbum son:

  1. The Fate of Ophelia
  2. ⁠Elizabeth Taylor
  3. ⁠Opalite
  4. ⁠Father Figure
  5. Oldest Daughter
  6. Ruin the Friendship
  7. Actually Romantic
  8. ⁠Wish List
  9. ⁠Wood
  10. Cancelled!
  11. ⁠Honey
  12. ⁠The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter

¿Cuándo estará disponible ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo álbum de Taylor Swift?

El nuevo álbum de Taylor Swift estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 3 de octubre y para quienes quieran adquirir su versión en físico podrán hacerlo en tres presentaciones: vinilo, casete y CD. Este último contará con cuatro versiones Deluxe, cada una con portadas diferentes, pero será limitado.

