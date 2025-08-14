La Toxi Costeña sorprendió con un inesperado cambio de look

La Toxi Costeña sorprendió recientemente con un inesperado cambio de look con el que dejó encantados a sus seguidores. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió dejar a un lado su largo cabello lacio por algo más extrovertido.

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo La Toxi Costeña?

Haciendo uso de sus redes sociales, La Toxi Costeña reposteó un par de historias del lugar encargado de su nuevo look en el que optó por un estilo más isleño y tropical, quizá acorde a su próximo destino.

La Toxi Costeña impacta con un look totalmente distinto. (Foto Canal RCN).

Según se ve en las imágenes compartidas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Toxi Costeña decidió optar por usar su cabello completamente trenzado en el que cambió además su tono de cabello por un castaño más claro.

Pues vale la pena recordar que la joven cantante anteriormente lucía unas extensiones en el que mezclaba cabello negro y rojo, poco después de que salió de La casa de los famosos Colombia y que complementó con una serie de tatuajes a lo largo de su cuello y torso como parte de su marca personal.

¿Cuáles son los proyectos de La Toxi Costeña tras La casa de los famosos Colombia?

Una vez La Toxi Costeña salió de La casa de los famosos Colombia al ocupar el cuarto lugar, la creadora de contenido retomó su carrera musical en donde lanzó su más reciente tema musical ‘El luto’.

Además de esto, en entrevista mencionó que estaba trabajando en un tema musical junto a la polémica influenciadora Yina Calderón que pronto lanzaría al público.

La Toxi Costeña apuesta por un estilo diferente y causa revuelo. (Foto Canal RCN).

Incluso, manifestó que sacaría su propia línea de productos para el cuidado capilar, un tema que es de su agrado ya que suele cambiar de estilos continuamente y debe cuidar muy bien de su cabello.

Por lo pronto, La Toxi Costeña ha estado activa en redes sociales para promocionar su música y manteniendo informado a sus cientos de seguidores sobre cada uno de sus movimientos más importantes.