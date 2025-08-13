Camila Cabello volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación en la que rindió homenaje a Shakira al interpretar uno de sus clásicos más recordados: “Si te vas”.

¿Por qué Camila Cabello cantó un clásico de Shakira?

Camila Cabello publicó en TikTok un video cantando “Si te vas”, uno de los temas más reconocidos del álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998) de Shakira. Los seguidores en línea señalaron que se trata de un homenaje a la trayectoria de la artista colombiana y a su influencia en la música latina.

El mensaje que acompañó el video, “Cantando shak de mi hotel room en Taiwan”, destacó por la espontaneidad con que Cabello compartió su interpretación. Los seguidores señalaron que mantener la esencia del tema original refleja respeto por la obra de Shakira.

¿Cómo reaccionó Shakira al homenaje de Camila Cabello?

Tras la publicación de la cantante, Shakira respondió en redes sociales con un mensaje lleno de afecto:

Camila linda!! Me encanta como le queda “si te vas” a tu voz!! 😍

El gesto generó numerosas reacciones entre sus seguidores en línea, mostrando cómo esta versión conectó con varias generaciones de fans que siguen de cerca la carrera musical de las artistas.

Camila Cabello canta clásico de Shakira y genera furor en redes sociales / (Foto de AFP)

Camila Cabello homenajea a Shakira a través de TikTok / (Fotos de AFP)Por su parte, Camila respondió al mensaje resaltado su cariño hacia la artista colombiana:

“Te quiero, Reina 🥹”

Los internautas afirman que esta interacción generó entusiasmo y comentarios positivos entre los seguidores de las dos cantantes.

¿Qué dicen los fans sobre el homenaje de Camila Cabello a Shakira?

Los comentarios en redes sociales fueron inmediatos. Los fans afirman que la interpretación de Cabello impactó positivamente y multiplicó los pedidos de un álbum completo en español. Mensajes como: “Camila, tus fans latinoamericanos también queremos un álbum en español” o “Te esperamos en Colombia con tu propio concierto” se replicaron a través de TikTok.

¿Qué impacto tiene este gesto en la carrera de Camila Cabello?

Camila Cabello ha consolidado su carrera con éxitos como 'Havana' y 'Señorita', pero su versión de “Si te vas” demuestra cómo las interpretaciones en español pueden generar especial atención. Durante su colaboración con Camilo Echeverry en 'Ambulancia' ya había mostrado su interés por crear música en este idioma.

Fans de Camila Cabello piden álbum en español / (Foto de AFP)

Los seguidores afirman que este gesto aumenta la expectativa sobre futuros lanzamientos en español, destacando su capacidad para rendir tributo a clásicos mientras fortalece su propia identidad musical. El video acumuló miles de reacciones rápidamente, evidenciando que este tipo de iniciativas refuerzan su carrera y amplían su conexión con distintas generaciones de fans.