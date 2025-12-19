Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Campanita, participante de La casa de los famosos Colombia: Trayectoria, estrategias y más datos

Campanita, creador de contenido y bailarín caleño de 22 años, se ha convertido en uno de los participantes más comentados de La casa de los famosos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Campanita en La casa de los famosos
Campanita, participante de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

Campanita es uno de esos participantes que, desde su anuncio al reality, logró captar miradas y aumentar expectativa. Su forma de expresarse, su energía constante y una personalidad que transmite cercanía han hecho que el público comience a interesarse en él.

Campanita ya tiene un recorrido en el mundo digital, pero su confirmación en el reality terminó de posicionarlo como una figura que despierta curiosidad y conversación.

¿Quién es Campanita, el bailarín participante de La casa de los famosos Colombia?

Detrás del nombre artístico se encuentra Franck Stiward Luna Valencia, un creador de contenido y bailarín de 22 años, nacido en Cali. Desde muy joven, Franck encontró en el baile una forma de expresión y una herramienta para conectar con otros, lo que con el tiempo se transformó en una carrera que hoy combina con la creación de contenido en redes sociales.

En plataformas digitales reúne a más de 692 mil seguidores, una comunidad que ha crecido gracias a su constancia y a la manera en la que comparte fragmentos de su vida diaria, rutinas de baile y momentos espontáneos.

¿De dónde surge el nombre Campanita y qué significa para él?

El apodo que hoy lo identifica nació lejos de Colombia. Cuando tenía 15 años, Franck viajó a Turquía junto a un grupo de bailarines para participar en una competencia internacional. En ese contexto, su personalidad extrovertida, alegre y abierta llamó la atención del resto del equipo, que empezó a referirse a él como Campanita.

Lo que comenzó como un sobrenombre espontáneo terminó convirtiéndose en parte fundamental de su identidad. El nombre le gustó, se sintió identificado con él y decidió adoptarlo por completo. Con el paso de los años, Campanita dejó de ser solo un apodo y pasó a ser la marca con la que hoy se presenta ante el público colombiano.

Apodo Campanita
Detrás de su apodo está Franck Stiward Luna Valencia, un joven que conquistó al público con su carisma. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la estrategia de Campanita dentro de La casa de los famosos?

Aunque reconoce que cada participante entra al reality con un plan, Campanita ha explicado que su estrategia no está basada en alianzas rígidas ni en enfrentamientos directos. Su idea es “estar en todos lados como el río”, moverse con fluidez entre los distintos grupos, observar, adaptarse y participar sin perder su esencia.

Para él, la clave está en no forzar relaciones y permitir que la convivencia se dé de manera natural. Esa postura le permite interactuar con diferentes personalidades sin cerrarse a una sola dinámica, algo que podría jugar a su favor a lo largo de la competencia.

Otra estrategia de Campanita es mostrarse tal y como es. Su forma de hablar y de relacionarse con los demás irá ligada más a su personalidad natural que a una estrategia calculada.

¿Cuáles son los NO negociables de Campanita dentro de la competencia

Campanita ha sido claro al señalar que hay actitudes con las que no se siente cómodo. La prepotencia, los comportamientos engreídos y las personas que buscan imponerse sobre los demás son límites que no está dispuesto a cruzar. Para él, el respeto es un punto fundamental dentro de la casa.

En ese sentido, ha confesado que preferiría no encontrarse con Valentino dentro del reality, ya que percibe en él actitudes con las que no suele conectar. Sin embargo, también ha dejado claro que no llega predispuesto a ningún conflicto y que, si la convivencia se da, prefiere dejar que las dinámicas fluyan antes de emitir juicios definitivos.

¿Cuál considera Campanita que es su mayor fortaleza en el juego?

Si algo tiene claro Campanita es que su principal fortaleza es ser él mismo. Se define como una persona auténtica, extrovertida y alegre, cualidades que piensa mantener durante toda su participación. Además, asegura que no teme decir lo que piensa y que, cuando algo no le parece, lo expresa de manera directa y sin rodeos.

Con una personalidad marcada y una forma de jugar basada en la autenticidad, Campanita se perfila como uno de los participantes que más conversación generará dentro y fuera de la casa.

Campanita estrategia
Campanita tiene una estrategia basada en fluir entre los grupos sin perder su esencia. (Foto Canal RCN)
