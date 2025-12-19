Manuela Gómez, primera elegida por El Jefe a La casa de los famosos: Todo sobre ella y más

El Jefe realizó su primera elección oficial para la nueva temporada del reality y la decisión generó expectativa. Manuela Gómez fue anunciada como la primera habitante elegida por El Jefe de La casa de los famosos, un ingreso que elevó el interés del público desde el inicio.

Su nombre despertó sorpresa y reacciones entre los televidentes, quienes la recuerdan por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, programa en el que destacó por su carácter y forma directa de expresarse.

¿Quién es Manuela Gómez, la nueva participante confirmada de La casa de los famosos?

Manuela Gómez alcanzó reconocimiento a nivel nacional tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, reality que marcó el inicio de su carrera mediática y la posicionó como una de las concursantes más comentadas de esa edición.

Dentro del formato, debió enfrentarse a retos de formación actoral y a la convivencia permanente con otros participantes, elementos que influyeron en su exposición pública y en la construcción de su imagen ante la audiencia.

Años después, Manuela volvió a los realities al participar en Survivor, experiencia que terminó de manera anticipada. En ese momento, la empresaria decidió retirarse del programa por razones relacionadas con su salud mental, una decisión que explicó públicamente.

Actualmente tiene 36 años, es creadora de contenido digital y empresaria, y es madre de Samantha, su hija de un año. Su ingreso directo a La casa de los famosos marca un nuevo capítulo en su trayectoria dentro de los formatos de realities en Colombia.

Manuela Gómez es empresaria, modelo y figura pública. (Foto Canal RCN)

¿Manuela Gómez tiene pareja?

Actualmente, Manuela Gómez no mantiene una relación sentimental. La empresaria ha explicado que atraviesa una etapa enfocada en su desarrollo personal y en la maternidad, prioridades que, por ahora, dejan en segundo plano cualquier vínculo amoroso.

Su relación más reciente fue con Juan Pablo Restrepo, conocido como “JP Gringo”, con quien tuvo a su hija Samantha. La separación se produjo a inicios de 2025 y, tras confirmarla, Gómez indicó que ambos sostienen una relación basada en el respeto y la comunicación, con el bienestar de la niña como eje principal.

¿Quién es Juan Pablo Restrepo, expareja de Manuela Gómez?

Juan Pablo Restrepo, popularmente identificado en redes sociales como JP Gringo, es creador de contenido digital de humor y artista.

En redes sociales comparte videos donde imita y le rinde tributo a Darío Gómez, además de realizar presentaciones en vivo que le han dado visibilidad en plataformas digitales y escenarios.

¿Por qué Manuela Gómez y Yina Calderón se llevan mal?

Durante el video en el que se confirmó su participación en el reality, Gómez se refirió de forma frontal a Calderón y dejó claro que no tiene interés en mantener ningún vínculo con ella.

La empresaria ha expresado abiertamente que no le gustaría convivir con Calderón, señalando que no existe afinidad entre ambas. Según ha dicho, prefiere a las personas directas y rechaza actitudes que considera poco genuinas.

Para muchos seguidores, estas declaraciones no resultaron inesperadas, ya que la rivalidad entre ambas exprotagonistas es conocida desde hace años. El conflicto se originó en 2013 y se ha prolongado con discusiones públicas, desacuerdos y episodios de confrontación.

Manuela Gómez se dio a conocer en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, edición que compartió con participantes como Sara Uribe, Edwin Garrido, Jhoan Álvarez, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo y Elianis Garrido, entre otros.

En la temporada siguiente ingresó Yina Calderón al reality, y el conflicto se reactivó cuando Manuela regresó temporalmente a la casa estudio por comentarios que Yina hacía sobre ella.

Con el paso del tiempo, ambas aseguraron haber superado diferencias e incluso reconstruyeron una amistad, que terminó nuevamente en discusiones, peleas y un distanciamiento definitivo, tanto a nivel personal como en redes sociales.

En 2020 circuló un video que se volvió viral, en el que se observa una encuentro físico entre ambas durante una discusión. Según versiones que circularon en ese momento, el conflicto habría surgido por un comentario relacionado con la madre de Yina Calderón.

Por su parte, Manuela explicó que el quiebre definitivo se dio por un acuerdo comercial incumplido. Según su versión, el trato consistía en entregar 20 muñecas Barbie a cambio de cien mil seguidores. Algunas de estas muñecas tenían un valor elevado.

Gómez entregó parte del acuerdo a Yina, pero la opita decidió no seguir con el trato.

Manuela aseguró que las muñecas no fueron devueltas ni se pagó su costo. En respuesta, Yina Calderón negó la deuda y pidió a sus seguidores no creer en esa versión.

La rivalidad se mantuvo vigente en 2025, durante las votaciones de La casa de los famosos, cuando Manuela figuraba como aspirante. En ese tiempo, Yina expresó públicamente su desacuerdo con el posible ingreso de Gómez al formato, argumentando que ya no tenía relevancia en el medio.

En esta ocasión, al confirmarse la participación de Manuela en la nueva temporada, Yina aseguró que su ingreso fue directo porque "por votación no queda".

Yina Calderón y Manuela Gómez tienen una enemistad desde 2013. (Foto Canal RCN)

¿En qué grupo estaba Manuela Gómez en La casa de los famosos 2025?

En la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez participó como aspirante en el proceso de votaciones, aunque no logró ser seleccionada por el público, ya que otra concursante obtuvo el cupo.

Hizo parte del primer grupo de aspirantes junto a Melissa Gate —quien sí ingresó al reality y llegó a la final— además de Yina Rose, Marilyn Oquendo, Juliana Seligmann y Deiry Vargas.

Con su ingreso a La casa de los famosos 2026, Manuela Gómez vuelve a un formato de alta exposición mediática, esta vez en una etapa distinta de su vida personal y profesional. Su trayectoria en realities, su presencia en redes sociales y su carácter directo la convierten en una de las participantes que más expectativa genera de cara al desarrollo de la temporada.