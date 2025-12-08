¿Cuáles son los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera 2025 reunirá una selección de artistas que han generado gran expectativa entre los fanáticos de la música en español. El evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes de la región, presentará en tarima a figuras legendarias y bandas icónicas que marcan tendencia en la actualidad.

¿Cuándo y dónde será el Festival Cordillera 2025?

La cuarta edición del Festival Cordillera, que se realizará el 13 y 14 de septiembre, tendrá como escenario el Parque Simón Bolívar, un lugar emblemático para los conciertos en la capital.

Durante dos días, el público podrá disfrutar de presentaciones continuas en diferentes tarimas, con horarios diseñados para abarcar distintos géneros musicales. Los organizadores destacan que el objetivo es celebrar la diversidad cultural y artística de Iberoamérica.

¿Quiénes son los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025?

Uno de los nombres más mencionados por los asistentes es Fito Páez, quien regresa al festival después de su ausencia en 2024 debido a una emergencia médica. Su retorno ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde los seguidores afirman que será uno de los momentos más memorables del evento.

Fito Páez, leyenda del rock latinoamericano / (Foto de AFP)

El sábado 13 de septiembre tendrá en tarima a Carlos Vives, señalado por los fans como uno de los más esperados, reconocido por sus ritmos caribeños. Ese mismo día estará Miguel Bosé, cuya participación también ha sido muy comentada y genera expectativa en medios y redes sociales.

Por su parte, Rubén Blades, acompañado de Roberto Delgado - Big Band, ofrecerá un show que, según los internautas, es uno de los imperdibles de la jornada.

¿Qué otras presentaciones marcarán el Festival Cordillera 2025?

El domingo será el turno de Serú Girán, en un esperado regreso a los escenarios tras más de 30 años, esta vez con Pedro Aznar y David Lebón al frente. Los fanáticos afirman que esta será una de las presentaciones más significativas del evento.

El Festival Cordillera 2025 reúne leyendas y nuevas promesas / (Foto de Freepik)

Esa misma jornada también estarán Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas, dos bandas que arrastran a un gran número de seguidores del rock en español. Además, el rapero argentino Paulo Londra se perfila como una de las figuras centrales para el público más joven.

El cartel se completa con artistas de diversos géneros, desde propuestas consolidadas hasta proyectos emergentes, reafirmando al Festival Cordillera como un espacio para celebrar la música en español en todas sus formas.