Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Cuáles son los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025?

El Festival Cordillera 2025 reunirá en Bogotá a los artistas más esperados, con presentaciones que prometen ser históricas.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Conoce los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025
El Festival Cordillera 2025 reunirá en Bogotá a los artistas más esperados / (Fotos de AFP)

El Festival Cordillera 2025 reunirá una selección de artistas que han generado gran expectativa entre los fanáticos de la música en español. El evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes de la región, presentará en tarima a figuras legendarias y bandas icónicas que marcan tendencia en la actualidad.

Artículos relacionados

¿Cuándo y dónde será el Festival Cordillera 2025?

La cuarta edición del Festival Cordillera, que se realizará el 13 y 14 de septiembre, tendrá como escenario el Parque Simón Bolívar, un lugar emblemático para los conciertos en la capital.

Durante dos días, el público podrá disfrutar de presentaciones continuas en diferentes tarimas, con horarios diseñados para abarcar distintos géneros musicales. Los organizadores destacan que el objetivo es celebrar la diversidad cultural y artística de Iberoamérica.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los artistas más esperados del Festival Cordillera 2025?

Uno de los nombres más mencionados por los asistentes es Fito Páez, quien regresa al festival después de su ausencia en 2024 debido a una emergencia médica. Su retorno ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde los seguidores afirman que será uno de los momentos más memorables del evento.

Fito Páez, ícono del rock argentino
Fito Páez, leyenda del rock latinoamericano / (Foto de AFP)

El sábado 13 de septiembre tendrá en tarima a Carlos Vives, señalado por los fans como uno de los más esperados, reconocido por sus ritmos caribeños. Ese mismo día estará Miguel Bosé, cuya participación también ha sido muy comentada y genera expectativa en medios y redes sociales.

Por su parte, Rubén Blades, acompañado de Roberto Delgado - Big Band, ofrecerá un show que, según los internautas, es uno de los imperdibles de la jornada.

Artículos relacionados

¿Qué otras presentaciones marcarán el Festival Cordillera 2025?

El domingo será el turno de Serú Girán, en un esperado regreso a los escenarios tras más de 30 años, esta vez con Pedro Aznar y David Lebón al frente. Los fanáticos afirman que esta será una de las presentaciones más significativas del evento.

Bogotá suena al ritmo del Cordillera
El Festival Cordillera 2025 reúne leyendas y nuevas promesas / (Foto de Freepik)

Esa misma jornada también estarán Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas, dos bandas que arrastran a un gran número de seguidores del rock en español. Además, el rapero argentino Paulo Londra se perfila como una de las figuras centrales para el público más joven.

El cartel se completa con artistas de diversos géneros, desde propuestas consolidadas hasta proyectos emergentes, reafirmando al Festival Cordillera como un espacio para celebrar la música en español en todas sus formas.

Carlos Vives
Festival Cordillera 2025: Carlos Vives artistas confirmado | Foto AFP/ Javier Torres
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE formarán parte del Festival Cordillera 2025 Talento nacional

Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE estarán en el Festival Cordillera 2025

Silvana Estrada, Laura Pérez y VALE formarán parte del Festival Cordillera 2025, cada una con su propuesta única en el cartel.

Taylor Swift Taylor Swift

Taylor Swift sorprende a fans con el anuncio de su nuevo álbum

Taylor Swift anunció su duodécimo álbum de estudio con una revelación sorpresa que encendió las redes y la expectativa global.

Pipe Bueno y la historia detrás de Dime que prefieres Pipe Bueno

Pipe Bueno lanzó "Dime que prefieres": esta es la curiosa historia detrás de la canción

El cantante Pipe Bueno reveló detalles detrás de su canción y la reacción de Luisa Fernanda W: "No fue fácil".

Lo más superlike

Valentina Taguado se refirió a sus diferencias con Michelle Rouillard MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reveló qué opina de Michelle Rouillard tras cruce en MasterChef Celebrity

Valentina Taguado rompió el silencio y habló sobre sus diferencias con Michelle Rouillard en MasterChef: "Es como una cebolla".

La inesperada verdad que Felipe Saruma contó sobre sus misteriosas ‘quemaduras de sol’ Felipe Saruma

Felipe Saruma enseñó la verdad detrás de sus fuertes ‘quemaduras de sol’

Jennifer López Jennifer López

Jennifer López enfrenta un inesperado incidente con un insecto durante su concierto | VIDEO

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?