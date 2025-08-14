Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube

Karol G llevará su energía y ritmo al primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil, un espectáculo que se vivirá por primera vez y en exclusiva por la plataforma de videos YouTube durante el enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

¿Cuándo se llevará a cabo el show de medio tiempo de Karol G en la NFL en Brasil?

Según información revelada por medio de las redes sociales oficiales de la NFL, el show de medio tiempo de Karol G por medio de YouTube tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil el próximo el 5 de septiembre, en el que se enfrentarán los Kansas City Chiefs, contra Los Angeles Chargers.

“Karol G encabezará el Halftime Show en São Paulo, durante la primera emisión exclusiva de la NFL en vivo en YouTube”

Además, los fanáticos de la NFL podrán ver el partido de la semana 1 totalmente gratos por medio de esta plataforma que contará con un programa previo al juego a las 7:00 p.m., una hora antes de que este inicie.

¿Cómo reaccionó Karol G al encabezar el show de medio tiempo de la NFL transmitido por primera vez en YouTube?

Tras el anuncio que emocionó a los fanáticos de este deporte, Karol G expresó en un comunicado difundido por Billboard su entusiasmo por participar en la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube.

“Es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, afirmó la cantante.

También destacó lo especial que es para ella pasar de ser espectadora de los shows de medio tiempo a protagonizar uno desde el escenario con su música.

La NFL confirma a Karol G para su primer show de medio tiempo en Brasil vía YouTube. (Foto AFP: Kevin Winter).

“No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”, añadió.

De esta manera, Karol G no solo hará historia en la NFL, sino que también llevará el sabor latino a millones de espectadores en todo el mundo.